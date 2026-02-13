[르포] "푹 쉬고 올게요"…설 명절 귀성객에 서울역·터미널 '북적'

조기 퇴근 직장인, 본격 귀성 행렬

귀성·귀경·여행으로 2780만명 이동

[서울=뉴스핌] 조준경 김영은 나병주 기자 = 설 연휴를 하루 앞둔 13일 오후 민족 대이동이 시작됐다. 서울역과 고속버스터미널 등은 고향으로 가는 기차와 버스를 타기 위해 시민들로 북적였다.

이날 점심 식사 시간대 직후인 오후 1시를 넘어가자 캐리어와 선물 꾸러미를 든 사람들이 서울 고속터미널로 한꺼번에 몰렸다. 직장인들은 '조기 퇴근'을 택해 예정보다 빠르게 귀성길에 올랐다.

"명절 때마다 막히는 길이 싫어서요. 올해는 하루 일찍 움직이려고요." 충남 아산행 버스표를 쥐고 있던 윤모(34·회사원) 씨는 손에는 곶감 상자가 있었다. 회사에서 받은 설 선물을 부모님과 함께 먹는다는 생각에 환하게 웃었다. 그녀는 "쉬는 날이 길지 않아도 가족을 보러 간다는 생각에 피곤이 싹 사라진다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 13일 오후 서울 고속터미널 플랫폼에 고향으로 향하는 귀성객들이 지나다니고 있다. 2026.02.13 calebcao@newspim.com

고속버스터미널 대합실 의자에 앉아 있던 대학생 김성준(22) 씨는 노트북으로 공부를 하며 귀성길 버스를 기다렸다. 충북 단양이 고향이라는 그는 "학교 시험이 끝난 지 하루밖에 안 돼 아직 정신이 없다"며 "그래도 할머니가 기다리신다 해서 아침부터 짐 쌌다"고 말했다.

대구로 향하는 장모(50대·자영업) 씨는 "가게 문은 아침에 닫았다"며 "요즘 장사도 어려워서 맘 편히 쉬고 싶다"고 털어놨다. 장씨 옆에는 과일 상자와 과자 선물세트가 종이봉투에 담겨 놓여 있었다.

같은 시각 서울역에서도 고향으로 가려는 사람들로 붐볐다. 대합실에는 날이 풀려 가벼운 외투를 입은 승객들이 캐리어를 끌며 오갔다. 출발 안내 전광판에는 KTX·SRT·일반열차 출발 시각과 지연 정보가 올라왔다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 13일 오후 서울역 대합실에서 설 연휴 귀성객들이 이동하고 있다. 2026.02.13 yek105@newspim.com

20대 여성 박모 씨는 부모님이 계시는 경남 울산으로 내려간다면서 "설 연휴 앞두고 일이 몰려서 정신이 없었는데, 오늘 하루라도 먼저 내려가려고 연차를 냈다"며 "서울에서 혼자 지내다 보니 명절만큼은 본가에 가서 푹 쉬고 싶었다"고 말했다.

이어 박씨는 "KTX 타면 2시간 반 정도 걸리는데 열차표 예매해 놓고 나니 그제야 명절이 실감 난다"면서 "오랜만에 부모님 얼굴 보고 집밥을 먹을 생각에 마음이 좀 놓인다"고 미소를 지었다.

지방에서 서울로 올라온 사람도 있었다. 경북 포항 해병대 1사단에서 군복무 중인 김모 일병은 "설 연휴를 맞아 4개월 만에 휴가를 나왔고 곧바로 고향인 인천으로 간다"면서 "가족들도 보고 싶지만 여자친구가 제일 보고 싶다"고 말했다. 역 안에는 군복 차림 병사 몇 명이 서서 열차 시간을 확인하는 모습도 눈에 띄었다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 13일 오후 설 연휴 귀성객들이 용산역 대합실에 가득 차 있다. 2026.02.13 lahbj11@newspim.com

용산역도 캐리어를 끌고 다니는 사람들로 붐볐다. 이날 오후 2시께 역 중앙에 위치한 의자는 기차를 기다리는 사람들로 가득 차 앉을 자리가 없었다. 역사 중앙 시계 아래에는 출발 시간을 확인하려는 승객들이 모여 전광판을 번갈아 올려다봤다.

충남 대천으로 내려간다는 하모 씨(25·여)는 "이번 설은 집에 가서 푹 쉴 계획"이라며 "취업 준비 중이라 올해는 꼭 취업하고 싶다"고 말했다.

장기간 연휴를 맞아 친구들끼리 여행을 가는 사람들도 눈에 띄었다. 이모 군(18) 등 4명의 남고생들은 "겨울 방학이라 친구들끼리 1박2일로 가평에 간다"며 "재밌게 놀고 추억도 많이 쌓고 싶다"고 얘기했다. 네 사람 모두 검은색 캐리어를 끌고 있었고, 한 손에는 간식과 음료가 든 비닐봉투를 들고 있었다.

국토교통부는 이날부터 설 연휴 마지막 날인 오는 18일까지 6일 동안을 특별교통 대책 기간으로 지정하고 귀성·귀경객 이동을 돕는다. 한국교통연구원은 이번 대책 기간에 귀성·귀경과 여행 등으로 총 2780만명이 이동한다고 예상했다.

calebcao@newspim.com