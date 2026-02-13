[윤동열의 시대유감] 쉬었음 청년 '역대 최대'...AI 시대, 일자리 해법은?

3회 '청년취업과 N포세대'

'쉬었음 청년' 증가 구조적 위기 진단

AI 시대 청년 일자리 방향 집중 토론

김상욱·김소희 의원, 노민선 실장 출연

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 청년 고용 둔화, '쉬었음 청년' 증가, 의대 쏠림, 노동시장 이중구조, 인공지능(AI) 확산.

대한민국 청년을 둘러싼 불안은 단일 변수로 설명하기 어렵다. 생산성 둔화와 산업 구조 전환, 기술 혁신 속도, 주거 부담, 기득권 구조가 맞물리며 '첫 일자리'의 문턱을 높이고 있다.

[윤동열의 시대유감]에서는 이 같은 현상을 단순 경기 침체가 아닌 구조적 위기로 진단하고, AI 시대에 청년 일자리의 방향을 집중적으로 토론했다.

윤동열 건국대 경영학과 교수의 진행으로 김상욱 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 노민선 중소벤처기업연구원 실장이 참여했다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 김상욱 더불어민주당 의원(왼쪽)이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ 청년에게 남은 건 스펙과 빚뿐인가

진행자

오늘 질문은 단순하다. 청년에게 남은 건 스펙과 빚뿐인가. 일자리 없는 성장이 가능한가. 청년 고용률은 정체되고 있고, '쉬었음' 청년도 늘고 있다. 왜 유독 청년만 뒤로 가는 것처럼 보이는가.

노민선 실장

지금 청년 고용 상황은 경쟁이 과열돼 있고 실패에 대한 불안이 매우 큰 상태다. 청년들이 일을 하기 싫어서가 아니라, 실패했을 때 회복할 수 없다는 인식이 강하다. '쉬었음' 청년 증가는 단순 통계가 아니라 노동시장과 청년 사이의 연결 고리가 약해졌다는 신호다. 반복되는 탈락 경험은 심리적 위축으로 이어지고, 이는 다시 도전 의지를 낮춘다.

김상욱 의원

청년의 좌절감이 핵심이다. 청년은 본질적으로 도전적이다. 그러나 현재 구조는 도전을 장려하기보다 순응을 요구한다. 기득권 구조가 공고해지고, 실패는 낙인이 된다. 능력과 아이디어가 있어도 기회가 닿지 않는다는 인식이 확산되면 청년은 움츠러들 수밖에 없다.

김소희 의원

니트 비율이나 고용 지표를 보면 구조적 문제라는 점이 분명하다. 기술 변화는 빠른데 사회 시스템은 따라가지 못하고 있다. 노동 정책과 교육 정책이 채용으로 이어지는 구조를 재설계해야 한다.

◆ 스펙 경쟁의 본질…성장이 아니라 '불확실성 보험'

진행자

블라인드 채용과 직무 중심 채용이 확대됐지만 청년의 부담은 줄지 않았다. 준비 과정에서 빚이 쌓이고, 경력 없이는 입직이 어렵다는 인식이 강하다.

노민선 실장

스펙은 본래 자기개발의 산물이어야 한다. 그러나 지금은 탈락을 피하기 위한 보험처럼 작동한다. 어학, 자격증, 인턴 경험을 갖추지 않으면 뒤처진다는 불안이 크다. 불확실성이 커질수록 준비 비용은 늘어난다. 이 구조가 청년의 시간과 자원을 소모시키고 있다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 노민선 중소벤처기업연구원 실장이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ AI와 피지컬 전환…첫 일자리의 지형이 바뀐다

진행자

AI와 로봇이 결합한 피지컬 AI가 빠르게 확산하고 있다. 이런 변화가 청년의 첫 일자리를 줄이는 방향으로 작용하지는 않을까.

김소희 의원

CES(국제전자제품박람회)에서 본 피지컬 AI는 단순한 기술이 아니라 산업 구조 자체를 바꾸는 흐름이었다. 자율주행, 협동 로봇, 자동화 시스템이 상용화 단계에 진입하고 있다. 국회는 기술을 막는 것이 아니라, 변화 속에서 청년이 기회를 얻도록 준비해야 한다.

김상욱 의원

AI와 로봇은 단순 노동뿐 아니라 지식 노동 영역까지 확장되고 있다. 이는 중산층 기반과 노동의 정의 자체를 흔들 수 있다. 일자리가 줄어드는가의 문제가 아니라, 어떤 노동이 가치로 인정받을 것인가의 문제다. 기존의 고용 구조와 보상 체계를 재설계해야 한다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 김상욱 더불어민주당 의원이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ 노동시장 이중구조…청년이 체감하는 '보이지 않는 벽'

진행자

대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 간 격차는 여전히 크다. 이중구조가 청년의 진입 장벽으로 작용하고 있지 않은가.

노민선 실장

임금 격차는 현실이다. 중소기업이 낮은 임금을 선호해서가 아니라 생산성이 충분히 확보되지 않은 경우가 많다. 생산성 향상과 함께 성과 보상 체계를 강화해야 한다. 스톡옵션, 성과조건부 보상 등 인센티브를 현실화할 필요가 있다.

김소희 의원

청년이 중소기업을 기피하는 인식도 문제다. 중소기업에서 경력을 쌓고 이동하는 경로도 존재한다. 다만 성공 사례가 충분히 공유되지 않아 부정적 인식이 고착화돼 있다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 김소희 국민의힘 의원이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ 기득권 구조와 공정 경쟁

진행자

청년의 도전이 구조적으로 막히는 지점은 어디에 있는가.

김상욱 의원

능력이 있어도 기회를 얻지 못하는 일이 반복된다. 특히 지역에서 창업하거나 도전하는 청년들이 정치적·사회적 네트워크가 없다는 이유로 배제되는 사례가 있다. 공정한 경쟁 틀을 복원하는 것이 시급하다. 법안보다 중요한 것은 실제 집행과 감시다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 김상욱 더불어민주당 의원이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ 교육·훈련의 방향…채용으로 이어져야 한다

진행자

독일식 듀얼 시스템처럼 교육과 채용을 연결하는 구조가 필요하지 않은가.

김소희 의원

훈련 후 대기하는 구조가 아니라 채용으로 직결되는 시스템이 필요하다. 기업과 대학이 조기에 연계해 실무 경험을 쌓고, 일정 기간 이후 정규 채용으로 이어지는 구조를 촘촘히 설계해야 한다.

노민선 실장

AI 확산으로 일자리가 단순히 줄어드는 것은 아니다. 다만 직무 변동성이 커졌다. 일경험 지원과 온보딩 강화가 중요하다. 청년이 노동시장에 안착할 수 있도록 돕는 정책이 필요하다.

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ 주거와 미래 설계…포기가 아니라 '지연'

진행자

청년이 가장 먼저 포기하는 것은 무엇인가.

김소희 의원

수도권 청년의 경우 주거 부담이 가장 크다. 주거 안정이 확보되지 않으면 결혼과 출산은 뒤로 밀릴 수밖에 없다.

김상욱 의원

집을 포기하면 결혼과 연애도 포기하게 되는 연쇄 효과가 있다. 희망이 사라지면 의욕도 사라진다. 노동의 가치가 미래 설계로 이어질 수 있도록 구조를 바꿔야 한다.

노민선 실장

청년은 포기한 세대가 아니다. 다만 우선순위를 조정하고 있을 뿐이다. 정책은 그 연결 고리를 복원하는 데 초점을 맞춰야 한다.

<뉴스핌TV> 유튜브 방송 [윤동열의 시대유감]에서 노민선 중소벤처기업연구원 실장이 발언하고 있다. 2026.02.13 jsh@newspim.com

◆ "청년의 첫 일자리는 사다리가 아니라 다리"

진행자

청년 고용 문제는 산업 구조, 기술 변화, 노동시장 구조가 얽힌 복합 위기다. 일자리 문턱을 낮추고, 넘어지더라도 다시 일어설 수 있는 구조를 만들어야 한다.

김상욱 의원

청년 창업 생태계를 복원해야 한다. 공정 경쟁, 펀딩, 실패 후 재도전 구조를 갖춰야 한다. 청년이 도전할 수 있는 사회가 미래를 만든다.

김소희 의원

시험 한 번, 취업 한 번으로 인생이 결정되는 구조는 AI 시대와 맞지 않는다. 청년이 시대의 기준을 새로 만드는 주체가 돼야 한다.

노민선 실장

완성형 인재만 찾는 기업 문화도 바뀌어야 한다. AI와 협업할 수 있는 인재를 키우는 방향으로 전환해야 한다.

진행자

청년의 첫 일자리는 개인이 홀로 올라가는 사다리가 아니라, 사회가 함께 건너는 다리다.

jsh@newspim.com