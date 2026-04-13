자민당, '연립 확대' 시사...개헌 발의선 확보 포석인가

AI 핵심 요약beta
- 일본 자민당 스즈키 간사장이 12일 연립 정권 확대 가능성을 밝혔다.
- 참의원 과반 확보와 헌법 개정 발의 요건 충족을 위한 전략이다.
- 정책별 공조 우선하며 야당 일부 끌어들여 의석 구조 바꿀 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 자민당 지도부가 연립 정권 확대 가능성을 공식적으로 언급했다. 단순한 정국 운영 차원을 넘어, 헌법 개정 발의에 필요한 의석 확보를 염두에 둔 전략이라는 해석이 나온다.
지지통신에 따르면 스즈키 슌이치 자민당 간사장은 12일 도쿄에서 열린 당 대회 이후 기자들과 만나 "정권 기반을 안정시키기 위해 추가적인 협력을 연립이라는 형태로 정비할 생각도 있다"고 밝혔다.
구체적인 협력 대상 정당은 언급하지 않았지만, 기존 연립 틀을 넘어선 확장 가능성을 열어둔 발언이다.
다만 그는 "당분간은 정책별로 협력 가능한 세력과 공조하면서 과반을 확보해 나가겠다"고 강조했다. 즉각적인 연립 재편보다는 사안별 협력을 통한 '유연한 다수 확보'를 우선하겠다는 뜻으로 풀이된다.
현재 자민당은 중의원에서는 단독으로 전체의 3분의 2가 넘는 의석을 확보하고 있지만, 참의원에서는 연립여당인 일본유신회 의석을 합쳐도 과반에 못 미치는 상황이다. 이로 인해 법안 처리뿐 아니라 중장기 정치 과제 추진에도 제약이 있는 상황이다.
특히 주목되는 대목은 헌법 개정 문제다. 일본에서 개헌안을 국회에 발의하려면 중·참의원 각각에서 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. 자민당을 중심으로 한 개헌 세력은 이미 중의원에서는 발의 요건을 충족했지만, 참의원에서는 여전히 의석이 부족하다.
이 때문에 이번 발언은 단순한 정국 안정 차원을 넘어, 참의원에서도 개헌 발의선 확보를 위한 '포석'이라는 분석이 제기된다. 연립 확대를 통해 개헌에 우호적인 야당 일부를 끌어들일 경우, 의석 구조를 근본적으로 바꿀 수 있기 때문이다.
정치권에서는 향후 자민당이 어떤 야당과 접점을 모색할지에 관심이 쏠린다. 정책별 협력에서 출발해 점진적으로 연립 구도를 넓혀갈 가능성과, 특정 이슈—특히 안보·헌법 문제—를 매개로 한 선택적 공조가 병행될 것이라는 전망이 나온다.
결국 자민당의 선택은 단기적인 의회 운영을 넘어, 일본 정치의 핵심 쟁점인 개헌 논의의 향방을 좌우할 변수가 될 것으로 보인다.
goldendog@newspim.com