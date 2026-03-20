[속보] 中企 만난 李대통령 "한계 기업 목숨 연장 아닌 새싹 키우게 지원"

청와대서 중소기업인 간담회

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 20일 중소기업인들을 만나 "중소기업을 지원하는 데 있어서 한계기업의 목숨을 부지하는 쪽으로 하지 말고, 전망있고 잠재력 있는 기업을 지원해서 새싹을 키울 수 있는 방향으로 하자고 얘기하고 있다"며 "이재명 정부는 능동적·적극적으로 대처할 테니 기대감을 가지고 현장의 의견을 많이 내달라"고 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '중소기업인과의 대화'를 주제로 간담회를 열고 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대 영빈관에서 '중소기업인과의 대화' 간담회를 주재하며 모두발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "직업 공무원 입장에서는 매일 똑같은 일을 하기 때문에 머릿속에 언제나 공급자 입장에서 유리한 생각이 고정돼 있다"며 "수요자 중심으로 사고하려면 현장과 대화를 많이 하고, 현장의 지적을 많이 받아야 한다"고 강조했다.

아울러 "대한민국이 살 길은 통상 국가로서 세계 시장을 최대한 확장하고, 경제 영토를 넓혀야 한다"며 "재외 공관을 외교와 함께 문화, 산업 진출의 교두보로 삼아 수출과 해외 진출에 필요한 각종 지원, 협업 방법을 최대한 많이 발굴하고 지원을 강화하겠다"고 약속했다.

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