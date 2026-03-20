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[르포] "8만번대 대기, 기적처럼 왔어요"…BTS 공연 앞둔 광화문 일대 '축제 열기'

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공연 전날부터 관광객·시민 등 인파 몰려
팬들 몰리며 세종문화회관 일대 '포토존' 탈바꿈
인근 주민·직장인은 교통 마비·안전 우려도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 유재선 인턴기자= "대기 번호만 8만 번대였는데 기적처럼 여기 오게 됐어요. 지금 너무 흥분되고 행복합니다."

방탄소년단(BTS) 공연을 하루 앞둔 20일, 서울 종로구 광화문광장 일대는 이른 아침부터 몰려든 인파로 뜨겁게 달아올랐다. 폭발적인 기대감 속에 광장은 이미 축제의 열기로 가득했다. 세계 각지에서 몰려온 팬들의 함성과 설렘이 벌써부터 들끓고 있는 가운데, 교통 혼잡과 안전을 우려하는 목소리도 나오고 있었다.

방탄소년단(BTS) 공연을 하루 앞둔 20일, 서울 종로구 광화문광장 일대는 이른 아침부터 몰려든 인파로 뜨겁게 달아올랐다. [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 20일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에 래핑된 방탄소년단(BTS) 로고 앞에서 관광객들이 사진을 찍고 있다. 2026.03.20 lahbj11@newspim.com

◆ "흥분되고 행복하다" 설렘 속에 공연 기다리는 팬들 

광장에서 만난 팬들의 얼굴에는 짙은 설렘이 묻어났다. 치열한 예매 전쟁을 뚫고 필리핀에서 날아온 아르셀린(31) 씨는 "티켓팅 당시 대기 번호가 8만 번대였지만 기적처럼 빈 좌석을 구해 한국에 오게 됐다"며 "지금 너무 흥분되고 행복하다"고 상기된 목소리로 말했다.

또한 "사람이 너무 많을까 봐 걱정했는데 현장 곳곳에 경찰들이 배치된 것을 보니 오히려 안전하다는 느낌을 받는다"며 "한국 정부가 보안을 철저히 관리하고 있어 내일 공연도 성공적일 것"이라고 덧붙였다.

실제로 거리 곳곳에는 경찰 인력이 배치돼 통제하고 있었다. 무장하고 순찰을 도는 경찰특공대의 모습도 볼 수 있었다.

축제의 열기는 팬덤을 넘어 일반 관광객과 시민들에게도 번졌다. 가족과 함께 한국을 찾은 일본인 관광객 나베타니(52) 씨는 "BTS 팬은 아니지만 여행 시기가 겹쳐 기념 삼아 구경을 왔다"며 "이곳에 서 있으니 그들이 얼마나 엄청난 슈퍼스타인지 실감하게 된다"고 혀를 내둘렀다.

광장 중앙에 뼈대를 드러낸 거대한 무대 구조물도 시민들의 발길을 붙잡았다. 60대 이모 씨는 "친구들 단체 채팅방에 자랑하려고 사진을 찍고 있었다. 실제로 보니 무대를 정말 멋지게 짓고 있다"며 감탄했다.

경북 영천에서 체험학습을 온 고등학생 김범주(17) 군도 "벌써부터 설치된 무대와 촬영 기기들을 보니 덩달아 신나는 기분"이라며 웃어 보였다.

공연 당일의 '인산인해'를 피하기 위해 하루 일찍 광장을 찾은 이들도 눈에 띄었다. 마포구 주민인 40대 A씨는 "뉴스에도 많이 나오고 분위기도 궁금해 미리 와봤다"며 "학교에는 '내일 광화문에 가지 말라'는 공문까지 내려왔을 정도이다"고 전했다.

광화문광장에 인파가 몰리자 발걸음은 자연스레 경복궁으로도 이어졌다. 교대의식을 앞둔 흥례문 앞에는 한복을 입은 외국인 관광객들이 빼곡히 늘어서 행사 시작을 기다리고 있었다. 경복궁 관계자는 "이 정도 인파면 주말 수준"이라고 귀띔했다.

방탄소년단(BTS) 공연을 하루 앞둔 20일, 서울 종로구 광화문광장 일대는 이른 아침부터 몰려든 인파로 뜨겁게 달아올랐다. [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 20일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 무대 구조물 공사가 한창이다. 2026.03.20 lahbj11@newspim.com

◆ "공권력 투입되는 게 맞나"…교통 마비·안전 우려 목소리도

화려한 축제 이면에는 인근 주민과 직장인들의 피로감도 교차했다. 26만 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데, 교통 대란과 안전 문제에 불만의 목소리도 적지 않았다.

광화문 인근 주민 최모 씨는 "특정 가수 공연에 막대한 공권력이 투입되는 것이 맞는지 의문이다. 인원 통제는 주최 측에서 사설 경호원을 고용해 해결해야 하는 것 아니냐"고 꼬집었다.

이어 "교통이 전면 마비되는 것도 큰 문제다. 만약 통제 시간에 집에 불이라도 나면 소방차가 제때 들어올 수 있을지 무섭다"고 말했다.

퇴근길 대란을 걱정하는 직장인들의 한숨도 깊다. 인근에서 근무하는 윤수정(32) 씨는 "오늘 밤부터 당장 교통 통제가 시작된다는데 퇴근길이 막막하다"며 "회사에서는 조기 퇴근 지침 대신 '자율적으로 연차를 사용하라'는 공지만 내려와 고민 중"이라고 했다.

무엇보다 대규모 인파 밀집에 따른 사고 우려도 나왔다. 직장인 고영주(30) 씨는 "26만명이라는 인원을 이 공간이 모두 수용하고 통제할 수 있을지 걱정된다"며 "과거 이태원 참사 같은 비극 없이 무사히 안전하게 행사가 끝났으면 하는 바람 뿐이다"고 말했다.

방탄소년단(BTS) 공연을 하루 앞둔 20일, 서울 종로구 광화문광장 일대는 이른 아침부터 몰려든 인파로 뜨겁게 달아올랐다. [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 20일 오전 경복궁 흥례문 앞에서 진행되는 수문장 교대의식을 보기 위해 관광객들이 몰렸다. 2026.03.20 lahbj11@newspim.com

lahbj11@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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