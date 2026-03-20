문체부, BTS 광화문 공연에 '공연장 재난 위기경보' 사상 첫 발령

관람객 최대 26만명 예상…재난안전법 근거 '주의' 단계 적용

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 21일 열리는 방탄소년단(BTS) 광화문 복귀 공연을 앞두고 공연장 재난을 대상으로 한 위기경보를 사상 처음으로 발령한다고 20일 밝혔다.

문체부는 공연 당일인 21일 오전 7시부터 다음날 22일 오전 7시까지 서울 중구와 종로구에 공연장 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령한다고 밝혔다. 재난 및 안전관리 기본법에 근거한 조치로, 공연장 재난을 대상으로 위기경보가 발령된 것은 이번이 처음이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 방탄소년단(BTS)의 광화문광장 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 종로구 광장인근 전광판에서 공연을 홍보하는 영상이 상영되고 있다. khwphoto@newspim.com

이번 초유의 조치는 행사 규모에서 비롯됐다. 문체부는 광화문과 경복궁 일대에 관람객이 약 17만명에서 최대 26만명까지 몰릴 것으로 예상하고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 20일 광화문 일대를 직접 찾아 무대 현장과 대한민국역사박물관 상황관리본부를 차례로 점검했다. 경복궁 월대에서 국가유산청의 지원 사항을 확인하고, 광화문 무대에서는 주최 측으로부터 공연 진행 개요와 인파 관리·암표 방지 대책을 보고받았다. 음향·조명 등 무대 장치 설치 상황도 현장에서 직접 살폈다.

문체부는 대한민국역사박물관에 상황관리본부를 설치해 인파 밀집과 위기 대응을 총괄한다. 위기 발생 시 보고·지휘 체계와 유관기관 협력 방안도 이날 점검에서 재확인됐다.

최휘영 장관은 "이번 행사는 전 세계 K-컬처 팬들과 국민의 관심이 집중되는 상징적 순간인 만큼 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "정부는 주최 측과 관계기관과 긴밀히 협력해 현장 안전관리에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

암표 근절에 대해서도 경고의 목소리를 높였다. 최 장관은 "암표를 구매해도 현장 본인 확인 등에 따라 입장이 제한되거나 관람이 불가능할 수 있다"며 주최 측 관리와 팬들의 협조를 거듭 당부했다.

문체부와 한국관광공사는 BTS 공연을 계기로 관광 홍보도 병행한다. 광화문 일대 옥외전광판에 한국관광 홍보영상을 내보내고, 정부서울청사 외벽에는 대형 환대 현수막을 내건다. 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 K-콘텐츠 홍보부스를 운영해 여행 정보 소개와 체험 행사, 기념품 제공도 진행한다.

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