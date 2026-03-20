방탄소년단, 광화문 공연 앞두고 당부…"안전하게 함께하자"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단(BTS)이 광화문 컴백 라이브를 하루 앞두고 팬들에게 안전을 거듭 당부했다.

방탄소년단은 20일 팬 플랫폼 위버스를 통해 '스튜디오 노트 I '아리랑'(STUDIO NOTES I 'ARIRANG') 라이브 방송을 진행하고 신보 '아리랑'에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.03.13 alice09@newspim.com

이날 멤버들은 오는 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 언급하며 "드디어 내일이다. 4년 만의 단체 무대"라고 기대감을 드러냈다.

동시에 안전에 대한 당부도 잊지 않았다. 슈가는 "현장에 오시는 분도, 집에서 보시는 분들도 각자의 자리에서 안전하게 함께해달라"고 말했고, 제이홉은 "인파가 몰리는 만큼 안전이 가장 중요하다"며 "경찰과 안전 요원의 안내를 잘 따라달라"고 강조했다.

지민은 "함께하는 순간이 안전하고 편안하게, 그리고 즐겁게 마무리됐으면 좋겠다"며 "즐기고 안전하게 귀가하는 것까지 잘 이뤄지길 바란다"고 전했다. 진 역시 "오래 기다려주신 만큼 열심히 준비했는데 잘 전달됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매했다. 이는 2022년 6월 발매된 앤솔러지 앨범 '프루프' 이후 약 3년 9개월 만의 신보다. 방탄의 정체성과 보편적인 감정을 담은 이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

방탄은 오는 21일 오후 8시 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며, 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

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