방탄소년단 RM·진, 컴백 앞두고 팬들에 당부 "안전이 최우선"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단이 정규 5집 '아리랑' 발매와 광화문 컴백 공연을 앞두고 팬들에게 안전한 관람을 당부했다.
방탄소년단의 리더 RM은 19일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스를 통해 공연을 앞둔 소감을 전하며 현장 안전 수칙 준수를 강조했다.
RM은 "아미 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다"고 밝혔다.
이어 "당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다"고 당부했다.
RM은 안전 관리에 힘쓰는 관계자들에게도 감사 인사를 전했다. 그는 "안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다"고 했다.
맏형 진 역시 컴백을 앞둔 소감을 밝히며 팬들의 협조를 당부했다. 진은 "어느덧 컴백이 하루 남았다. 많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다"고 고마운 마음을 전했다.
진은 "의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶다"고 전했다.
이어 "최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠다. 현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다"라고 덧붙였다.
방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 '아리랑'을 발매하고, 21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브 아리랑'을 개최한다. 이번 공연에는 약 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상되며, 정부와 서울시는 대규모 인원 운집에 대비해 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.
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