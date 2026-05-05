김정관 장관, 미국·캐나다 방문…대미투자·잠수함 수주 협의 나선다

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러트닉 상무장관 만나 대미 전략적투자 협의진행

캐측 주요인사 접촉, 잠수함 수주 지원·협력 강화

[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장·김하영 인턴기자 = 김정관 산업통상부 장관이 미국과 캐나다를 방문해 대미투자·잠수함 수주 등 협의에 나선다.

산업부는 김정관 장관이 이달 5일부터 8일까지(현지 시각) 미국과 캐나다를 방문해 장관급 인사들과 만나 경제·산업 협력 파트너십 강화 활동을 전개한다고 밝혔다.

김정관 장관은 우선 5일부터 6일까지 캐나다 오타와를 방문해 멜라니 졸리(Mélanie Joly) 산업부 장관과 팀 호지슨(Tim Hodgson) 에너지·천연자원부 장관을 만난다. 이에 양국 간 산업 및 자원 분야 협력 확대 방안을 논의하고, 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 캐나다 정부의 관심과 지지를 요청할 계획이다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.04 gkdud9387@newspim.com

이어 김 장관은 6일 미국 워싱턴 D.C.로 이동해 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 상무장관 등 주요 정부 인사와 만난다. 한미 전략적 투자 예비협의를 진행하고, 의회 등을 대상으로 대미 투자 및 통상현안에 대한 아웃리치를 추진할 예정이다.

김 장관은 "정부는 지난 3월 대미투자특별법 통과 이후 시행령 제정 및 공사 출범 준비 등 후속조치를 차질 없이 추진 중"이라고 말했다.

더불어 "이번 방미 시 전략투자 프로젝트 관련 예비협의를 구체적으로 진행할 계획이며, 향후 국익에 부합하는 방향으로 진행해 갈 것"이라고 강조했다.

아울러 김 장관은 "캐나다 잠수함 사업은 양국 간 안보·경제·산업을 아우르는 파트너십을 구축할 수 있는 중요한 계기가 될 것이므로, 수주 지원을 위해 끝까지 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com