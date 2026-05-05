'경북교육감 출마' 이용기 "유치원·초등교 원아·학생수 하향조정"

AI 핵심 요약beta
- 민주진보권 단일후보 이용기 경북교육감 예비후보가 5일 어린이날 메시지를 통해 학급당 원아·학생 수 하향 조정을 약속했다.
- 9시 수업 시작, 1학생 1스포츠 활성화, 학급당 인원 감축 등 3대 공약을 제시했다.
- 건강한 성장학교, AI 전환 시대 교육주권, 민주주의 교육 등 3대 정책으로 경북 교육 살리기를 추진하겠다고 밝혔다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 민주·진보권 단일후보인 이용기 경북교육감 예비후보가 유치원·초등학교 학급당 원아와 학생 수를 하향 조정하겠다고 밝혔다.
이 후보는 어린이날인 5일 메시지를 내고 "어린이는 존재 자체로 우리 사회의 가장 소중한 희망이자 미래이다."라며 "모든 아이가 차별 없이 꿈꾸는 경북 교육을 실현하겠다"고 강조했다.
그러면서 이 후보는 ▲9시 수업 시작▲1학생 1스포츠 활성화▲유치원·초등학교 학급당 원아 및 학생 수 하향 조정을 약속했다.
앞서 이용기 후보는 전날 경산시 소재 북카페에서 '경북 교육 살리기 70일 대장정' 네 번째 정책 기자회견을 열고 ▲건강한 성장학교▲AI 전환 시대▲교육주권·민주주의 등 3대 정책 공약을 제시했다.
'건강한 성장학교'는 ▲아침 과일 간식 제공▲학생 주치의제 도입▲1학생 1스포츠 도입 등이 담겼다.
또 'AI 전환 시대 교육주권 실현'은 ▲AI 학교도서관▲1학생 1AI 계정 보급▲AI교육 거점센터 구축 등 학생들의 AI 접근성 확대와 교사의 전문 역량 강화 방안이 핵심이다.
'교육주권, 민주주의 교육'은 '학생·교직원·학부모 의회' 설치를 통한 교육 공동체의 민주적이고 투명한 정책 결정 시스템 구축에 초점이 맞춰져 있다.
nulcheon@newspim.com