뉴욕증시, 일제히 하락 마감…중동 정세 불안에 위험 선호 위축

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 4일(현지시간) 사상 최고치에서 하락 마감했다. 한국 선박이 호르무즈 해협에서 피격을 당하고 이란이 아랍에미리트(UAE) 석유 시설을 드론으로 공격하는 등 중동 긴장이 재고조되면서 유가가 급등하자 주식시장은 약세를 보였다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 557.37포인트(1.13%) 내린 4만8941.90에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 29.37포인트(0.41%) 밀린 7200.75로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 46.64포인트(0.19%) 하락한 2만5067.80을 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란이 호르무즈 해협 인근에서 한국 화물선을 공격했다고 밝혔다. 외교부와 해양수산부에 따르면 한국 시간 4일 오후 8시 40분께 호르무즈 해협 안쪽 아 UAE 인근 해역에 정박 중이던 한국 해운사 HMM 운용 화물선 HMM 나무(NAMU)호에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.

이란은 UAE에 대한 공격도 재개했다. 지난달 8일 미국과 이란의 휴전 이후 처음이다. UAE는 이란 드론 공격으로 석유 시설에 화재가 발생했다고 보고했다.

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트의 로스 메이필드 투자전략가는 "시장이 사상 최고치에 있어 오차를 허용할 여지가 많지 않다"며 "다시 전면전으로 돌아가는 것이 가장 가능성 높은 시나리오는 아니더라도 큰 비대칭적 위험이 여전히 하방에 있는 것처럼 느껴진다"고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.05 mj72284@newspim.com

중동 지역의 긴장감 고조는 유가를 띄우며 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대도 희석시키고 있다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 4.4% 상승한 106.42달러에 마쳤고 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 5.8% 급등한 114.44달러를 가리켰다.

시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치에 따르면 금리 선물시장 참가자들은 연준이 내년 10월까지 연준이 금리를 인하할 확률보다 인상할 가능성이 크다고 본다.

이 같은 전망은 기업들의 실적 호조 효과를 상쇄시켰다. LSEG에 따르면 S&P 500 기업들의 1분기 순이익 증가율 전망치는 전년 대비 28%로 4월 초의 14% 예상치의 두 배에 달한다. 인공지능(AI) 관련 대형 기술주들이 이 낙관론의 상당 부분을 차지하고 있다.

버크셔 해서웨이는 지난 2일 14분기 연속 순매도를 기록했다고 발표했다. 미국 경제의 바로미터로 여겨지는 버크셔의 행보는 밸류에이션과 광범위한 시장 상황에 대한 신호로 시장이 주목하는 지표다.

특징주를 보면 아마존이 자사 물류 네트워크를 다른 기업들에 개방하는 '아마존 공급망 서비스'를 출시한다고 발표하면서 페덱스와 UPS는 각각 9.11%, 10.47% 급락했다. 두 종목의 하락은 다우존스 운송평균지수를 끌어내렸다.

크루즈 운영사 노르웨이지안 크루즈는 중동 분쟁과 관련된 연료비 상승으로 연간 전망치를 대폭 하향 조정하며 약 8.56% 급락했다.

게임스톱이 이베이를 약 560억 달러 규모의 현금·주식 혼합 방식으로 인수하는 제안을 공개하면서 이베이는 5.05% 상승했다. 게임스톱 주가는 8.5% 급락했다. 게임스톱의 시가총액은 약 110억 달러로 인수 제안 금액의 5분의 1 수준이어서 시장에서는 실현 가능성에 의구심을 나타냈다.

소프트웨어 업종은 강세를 보였다. S&P500 소프트웨어 산업지수는 이날 0.75% 상승 마감했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 7.71% 급등한 18.30을 기록했다.

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