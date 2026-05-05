KB금융그룹, 2026 집값 결정 변수는 '정부 정책'

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부동산 시장 진단·전망 '2026 KB 부동산 보고서' 발간, 7대 이슈 지정

1월 설문조사 전문가·중개업소 모두 '우세', 4월은 전문가 상승·중개사 하락

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 5일, 지난해 부동산 시장에 대한 진단과 올해 시장 전망을 담은 '2026 KB 부동산 보고서'를 통해 지난해 초양극화 현상을 보였던 주택시장이 올해 전반적으로 안정세를 보일 것이라고 전망했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 5일 지난해 부동산 시장에 대한 진단과 올해 시장 전망을 담은 '2026 KB 부동산 보고서'를 통해 지난해 초양극화 현상을 보였던 주택시장이 올해 전반적으로 안정세를 보일 것이라고 전망했다. [사진=KB금융그룹]2026.05.04 dedanhi@newspim.com

KB금융은 대출규제 강화 및 공급 확대, 규제지역 지정, 세금 강화 등 정부 대책의 영향이 가시화된 것을 근거로, 2026년 주택시장은 정부 정책이 핵심 변수로 작용할 것으로 예상했다.

올해 주택시장의 7대 이슈로는 △주택시장 양극화 완화 가능성 △서울 아파트 매매 수요의 변화 방향 △빠르게 진행되는 월세화와 임대차시장의 구조적 변화 △주택 공급시장의 위축과 향후 공급 여건 △노후 아파트 정비시장의 확대와 사업 여건 △변곡점을 지나는 비수도권 주택시장 △주택가격 상승기의 부동산 정책 등을 선정했다.

'2026 KB 부동산 보고서'는 부동산전문가, 공인중개사, 프라이빗 뱅킹(PB) 등 총 700여 명을 대상으로 1월과 4월 두차례 진행한 설문조사 결과를 분석했다. 2026년 주택가격에 대한 1월 설문조사 결과 상승 의견은 전문가(81%)와 중개업소(76%) 모두 우세했으나, 4월 조사에서 전문가는 상승(56%), 공인중개사는 하락(54%)으로 엇갈렸다.

매매가격 상승 요인으로는 주택공급 부족과 공사비 상승에 따른 분양가 인상이 주요 원인으로 지목됐고, 하락 요인으로는 대출 규제, 세금 부담 등이 주요 원인으로 부각됐다.

KB경영연구소 강민석 박사는 "최근 주택시장이 진정세를 보이나 지역별 양극화 양상이 지속되는 가운데, 공급 부족 및 공사비 인상 등 주택시장 불안요인이 여전히 잠재하고 있다"라며 "무엇보다 수도권 공급 확대 및 부동산 관련 세금 등 정부 정책이 향후 시장의 흐름을 결정할 주요 변수가 될 것"이라고 설명했다.

한편 KB금융은 고객들에게 정확하고 유용한 부동산 정보를 제공하기 위해 2018년부터 'KB 부동산 보고서'를 매년 발간하고 있다.

dedanhi@newspim.com