방탄소년단 RM, 리허설 중 부상…"퍼포먼스 대신 가창 집중"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 발목 부상으로 컴백 라이브 무대에서 일부 퍼포먼스를 소화하지 못하게 됐다.

소속사 빅히트 뮤직은 20일 팬 플랫폼 위버스를 통해 "RM이 지난 19일 공연 리허설 도중 발목 부상을 입어 병원에서 정밀 검사 및 진료를 받았다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 방탄소년단 RM. kilroy023@newspim.com

이어 "검사 결과 '부주상골 염좌 및 부분 인대 파열, 거골 좌상' 진단을 받았으며, 다리 깁스 후 최소 2주간 움직임을 최소화해야 한다는 의료진 소견이 있었다"고 설명했다.

소속사는 "광화문이라는 상징적인 공간에서의 컴백 무대인 만큼 완성도 높은 공연을 만들고자 하는 아티스트의 의지가 컸다"면서도 "의료진의 판단을 최우선으로 고려해 부상 악화를 방지하기 위해 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'에서 RM의 움직임을 최소화하기로 결정했다"고 전했다.

이에 따라 RM은 무대에서 안무 등 퍼포먼스 참여가 제한된다. 다만 소속사는 "가능한 범위 내에서 무대에 올라 팬들과 호흡할 예정"이라고 덧붙였다.

RM 역시 이날 라이브 방송을 통해 직접 심경을 전했다. 그는 "콘서트를 위해 춤 연습을 많이 했는데 부상이 생겨 당장 퍼포먼스를 보여드리기 어려워졌다"며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "그래도 팬들을 만나는 자리인 만큼 무대에 올라가 가창과 분위기로 최선을 다하겠다"며 "심각한 상태는 아니니 회복에 집중해 더 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.

한편 방탄은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매했다. 이는 2022년 6월 발매된 앤솔러지 앨범 '프루프' 이후 약 3년 9개월 만의 신보다. 방탄의 정체성과 보편적인 감정을 담은 이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

방탄은 오는 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며, 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

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