BTS 공연 앞두고 소상공인 자정 움직임…"요금인상 등 부당행위 근절"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = BTS 콘서트가 이틀 앞으로 다온 가운데, 전국 소상공인들이 '바가지요금' 근절을 위한 자정 결의를 다졌다. 대형 공연에 따른 관광객 증가가 예상되는 가운데, 불법적인 요금 인상과 예약 취소 등 부당행위를 줄이고 지역 상권의 이미지를 보호하기 위한 움직임이다.
19일 소상공인연합회(소공연)와 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 대한숙박업중앙회는 서울 광화문 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열어 "신뢰받는 K관광 환경 조성에 앞장서겠다"고 밝혔다.
이들은 공동 성명을 내고 "특정 시기 수요를 악용해 폭리를 취하거나 기존 예약을 일방적으로 취소한 뒤 재판매하는 행위는 결코 용납될 수 없다"며 "부당요금 근절에 앞장설 것을 결의한다"고 강조했다.
그러면서 "회원사를 대상으로 공정 가격 준수와 친절 서비스, 예약 질서 확립 등 기본 원칙을 철저히 안내하고 자율적인 자정 노력을 기울이는 한편 현장 계도에 적극 나설 방침"이라며 "가격 투명성 제고와 민관 합동점검, 신고체계 홍보 등 정부 정책이 현장에서 실효성 있게 작동하도록 적극 협력할 것"이라고 밝혔다.
또 각 단체들은 정부와 지자체에 단속을 넘어 현장과의 소통을 통한 예방 중심의 정책을 추진해달라고 요청했다.
송치영 소상공인연합회장은 "성명 발표를 기점으로 소비자와 소상공인이 함께 상생하는 건강한 영업 문화를 정착시키고 대한민국 상권의 신뢰를 회복하겠다"고 밝혔다.
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