이성신, 젤리피쉬와 전속계약 체결 "역량 빛날 수 있도록 지원"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이성신이 젤리피쉬엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.

젤리피쉬엔터테인먼트는 20일 이성신과의 전속계약 소식을 전하며 "매력적인 비주얼과 개성 넘치는 매력으로 존재감을 드러내고 있는 이성신과 함께하게 되어 기쁘다"라며 "다채로운 작품 활동을 통해 이성신이 지닌 역량이 충분히 빛날 수 있도록 지원을 이어나갈 것"이라고 전했다. 또한 "앞으로의 행보에 많은 관심과 성원 부탁드린다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이성신. [사진=젤리피쉬] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

지난 2018년 모델로 데뷔한 이성신은 이후 서울패션위크 김서룡옴므, 그라피스트 만지, 블랑 드 누아르 패션쇼 무대에 오르며 얼굴을 알렸으며, 이후 패션, 중고거래 플랫폼, 어플리케이션 등 다양한 TV CF에 출연하며 존재감을 쌓았다.

이후 2021년 너드커넥션의 '우린 노래가 될까' 뮤직비디오에서 남자 주인공으로 출연해 이별한 연인과의 추억을 회상하는 멜로 연기를 선보이며 매력을 확장시켰다.

이성신은 훤칠한 기럭지와 눈에 띄는 이목구비로 단숨에 시선을 사로잡는 배우다. 젤리피쉬엔터테인먼트와 함께 연기는 물론 모델 등 다방면에서 존재감을 확장하며 활동을 이어나갈 계획이다.

한편, 이성신이 전속계약을 체결한 젤리피쉬엔터테인먼트에는 김영주, 탁이온, 김동규, 이수정, 빅스, 베리베리, 이븐, 김세정, 손참치 등이 소속돼 있다.

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