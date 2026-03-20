유럽·일본 등 7개국 "호르무즈 봉쇄 강력 규탄" 공동성명...한국은 빠져

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국과 프랑스, 일본을 포함한 주요 7개국이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 민간 시설 공격을 강력히 규탄하는 공동 성명을 발표했다.

영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 정상은 19일(현지시간) 발표한 공동 성명에서 "이란의 비무장 상업용 선박 공격과 실질적인 해협 봉쇄 행위를 가장 강력한 언어로 규탄한다"고 밝혔다.

이번 성명은 이란에 대한 국제적 압박과 동시에, 군함 등을 보내 호르무즈 해협 선박 호위에 기여하라고 동맹국들을 압박해온 도널드 트럼프 미국 대통령을 달래기 위한 외교적 행보로 풀이된다.

트럼프 대통령이 거명했던 5개국 가운데 중국을 제외한 미국의 4개 동맹국 중 영국과 프랑스, 일본은 공동성명에 이름을 올렸다. 그러나 한국은 들어가지 않았다.

이들은 이란에 드론 및 미사일 공격을 즉각 중단하고 유엔 안보리 결의 제2817호를 준수할 것을 촉구했다. 또한 특정 산유국과의 협력을 통해 증산을 추진하는 등 추가적인 시장 안정 조치에 나설 것이라고 밝혔다.

이번 공동 성명이 나오기까지는 긴박한 외교적 막전막후가 있었던 것으로 전해졌다. 당초 성명은 6개국 명의로 준비되었으나, 발행 직후 캐나다가 전격 합류하며 7개국 체제로 확정됐다.

미 인터넷 매체 악시오스 보도에 따르면 영국은 지난 며칠간 성명 동참 국가를 확대하기 위해 총력을 기울였으며, 이 과정에서 미온적이었던 독일과 프랑스를 설득해 동참을 끌어내고 일본까지 막판에 합류시킨 것으로 알려졌다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트레이트 [사진=로이터 뉴스핌]

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