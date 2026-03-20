청주시, 전국 첫 '장애인 디지털 빌리지' 개관

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 20일 흥덕구 신봉동 복지타운 내에 조성한 '장애인 디지털 빌리지'(신봉동 500)를 개관했다고 밝혔다.

이 시설은 장애인의 디지털 정보 격차 해소와 맞춤형 활동 지원을 위해 마련됐다.

청주시 장애인 디지털 빌리지. [사진=청주시] 2026.03.20 baek3413@newspim.com

장애인 디지털 빌리지는 전국 최초의 장애인 디지털 콘텐츠 체험공간으로, 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술을 적용해 장애인이 일상생활, 직업활동, 스포츠 등을 가상으로 체험할 수 있도록 구성됐다.

총사업비는 49억원이 투입됐다.

시설은 지상 2층, 연면적 966㎡ 규모로 조성됐으며, 1층에는 청·장년층을 위한 직업체험 공간(디지털 키오스크 훈련, 세차훈련 시스템)과 재활훈련을 위한 대근육 트레이닝존(가상현실 스키, 휠체어 레이싱), 증강현실 체험존(스크린 사격, 3D 모션플레이)이 마련됐다.

2층은 영유아용 볼풀장과 트램폴린, 3면 스크린 체험공간 등을 디지털 콘텐츠와 결합해 다양한 연령층이 함께 이용할 수 있도록 했다.

시설 운영은 청주시장애인종합복지관이 맡으며, 시범운영을 거쳐 오는 4월부터 누리집 사전예약을 통해 장애인과 비장애인 모두 이용할 수 있다.

이범석 청주시장은 "이번 디지털 빌리지가 디지털 소외계층인 장애인의 재활과 여가생활에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 행복한 포용도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

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