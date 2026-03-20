'춘분' 경북내륙 아침기온 당분간 영하권...큰 기온차 '건강 유의'

경북동해안 강풍에 건조 '산불주의'...높은 너울 '해안 안전 유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '낮과 밤의 길이가 같다'는 춘분(春分)인 20일, 경북 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권을 보이고, 낮과 밤의 기온차가 크겠다. 건강 관리에 각별히 유의해야 한다.

또 산지와 경북 북부동해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

20~22일 예상 기온 분포도(20일 오전 4시 기준)[그래픽=기상청]2026.03.20 nulcheon@newspim.com

동해안을 중심으로 대기가 차차 건조해지겠고, 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니, 산불이나 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제, 해안도로를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

대구와 경북의 20일 기온은 -4도~18도의 분포를 보이겠다. 대구·경북 주요 지역의 아침 기온은 대구 5도, 경북 봉화 -4도, 의성 -2도, 안동·구미 1도, 울진 3도, 포항·경주 6도의 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 17도, 경북 봉화 12도, 안동·상주 15도, 울진·영덕 15도, 포항·영천은 16도로 관측됐다.

기상청은 당분간 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 0℃ 이하가 되겠고, 낮과 밤의 기온 차가 15~20℃로 크겠으며 건강 관리에 유의할 것을 당부했다.

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