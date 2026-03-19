포항 산업재해 예방 '공동 안전지킴이' 출범

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시, 고용노동부, 안전보건공단, 포스코가 '현장 밀착형 공동 안전지킴이 발대식'을 개최하고 산업재해 예방위한 닻을 올렸다.
안전보건공단 주관으로 19일 경북 포항시 문화동 대잠홀에서 열린 '현장 밀착형 공동 안전지킴이 발대식'에는 포항시를 비롯 포스코, 고용노동부 포항지청, 안전보건공단 경북동부지사, 안전지킴이 관계자 등 150여 명이 참가했다.
이날 행사는 공동 위촉장 수여와 안전선서, 산업현장 점검 활동을 위한 안전지킴이 패트롤 출정식 순으로 진행됐다.
이날 공식 출범한 공동 안전지킴이는 포항시 12명, 포스코 130명, 안전보건공단 22명 등으로 구성된 현장 중심 안전관리 조직이다.
그동안 기관별로 분산 운영되던 안전활동을 하나의 협력 체계로 통합한 민·관·기업 협력 모델이라는 점에서 의미를 갖는다.
안전지킴이들은 향후 산업현장을 중심으로 합동 안전점검과 안전교육, 위험요인 발굴 등 예방 중심의 활동을 공동으로 추진하게 된다.
이를 통해 산업현장의 기본 안전수칙 준수 문화를 확산하고, 사고 사망자 감소와 안전한 도시환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.
정정득 남구청장은 "산업현장의 안전은 무엇보다 중요한 과제"라며 "공동 안전지킴이는 행정과 기업, 유관기관의 역량을 결집한 협력 모델로, 현장 중심 예방 활동을 통해 산업재해를 줄이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com