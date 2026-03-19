'발목 인대 손상' 황인범, 3월 A매치 소집서 결국 제외

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 축구대표팀의 미드필더 황인범(페예노르트)이 발목 부상으로 결국 이달 대표팅 소집에서 제외됐다.
대한축구협회는 19일 "황인범의 우측 발목 인대 손상을 확인했다. 선수 보호 차원에서 이번 소집 제외를 결정했다"며 "대체 선수 발탁은 없다"고 밝했다.
황인범은 지난 16일 네덜란드 로테르담의 슈타디온 페예노르트에서 열린 2025-2026 에레디비시 27라운드 엑셀시오르와의 홈 경기에서 부상을 입었다.
당시 황인범은 전반 40분 탈압박 과정에서 오른발등을 밟혔다. 의료진의 부축을 받으며 경기장을 떠난 황인범은 결국 전반 44분 교체됐다.
대표팀 핵심 미드필더인 황인범은 지난해 7월 홍명보호 출범 이후에도 주전으로 활약했다. 국내파 중심으로 소집됐던 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십을 제외하면 거의 매번 명단에 발탁됐다.
다만 최근 잦은 부상이 황인범의 발목을 잡고 있다. 황인범은 지난해 9월 종아리 부상으로 대표팀에서 빠졌다. 같은 해 11월에도 허벅지 부상으로 결장했다.
홍명보호는 오는 28일 오후 11시(한국시간) 영국 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 맞붙은 뒤, 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈에서 오스트리아와 대결한다.
홍명보 감독이 황인범 없는 중원을 어떻게 구성할지 관심이 모인다.
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