황인범 부상 소식에… 고민 깊어진 홍명보호 '중원 방정식'

3월 A매치 '플랜 A' 아닌 '플랜 B·C' 점검 무대
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독의 '중원 퍼줄'이 다시 시험대에 올랐다. 수비형 미드필더 두 축의 이탈에 이어 중원 사령관 황인범까지 부상 변수에 놓이면서 남은 3~4번의 평가전 안에 해답을 찾아야 하는 상황이다.
16일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 3월 A매치 명단 발표 자리에서 홍 감독의 화두 역시 중앙 미드필더였다. 그는 "어떤 포지션은 완성도를 주문해야 하지만 중앙 미드필더는 월드컵 직전까지 계속 실험이 필요하다"며 "오늘 아침에도 황인범의 부상 소식이 전해져 결과를 기다리고 있다"고 말했다.
황인범은 같은 날 엑셀시오르와 에레디비시 경기에서 오른발등을 밟혀 전반 40분경 그라운드에 쓰러져 부축을 받으며 교체 아웃됐다. 박용우(알아인)의 무릎 십자 인대 파열로 월드컵 출전이 사실상 불가능해지고 원두재(코르파칸)도 어깨 수술로 4~5개월 이탈이 예상되는 가운데, 황인범-수비형 미드필더 조합까지 흔들릴 수 있다는 점은 홍 감독에게 '최악의 시나리오'에 가깝다.
이번 3월 원정 명단에서 중앙 미드필더로 분류되는 자원은 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄), 박진섭(저장FC), 김진규(전북), 권혁규(카를스루에), 홍현석(헨트) 정도다. 이 가운데 '전통적인 6번 역할'을 맡길 수 있는 자원은 박진섭과 권혁규 두 명뿐. 박용우·원두재가 빠진 뒤 사실상 수비형 미드필더 뎁스가 한 단계씩 밀려난 셈이다.
홍 감독이 가장 먼저 택한 카드는 박진섭이다. 그는 전북 시절 4-3-3의 더블 볼란치 한 자리를 소화했고, 현재 중국 저장FC에서는 투 미드필더 시스템에서 중앙을 맡고 있다. 홍 감독은 "박진섭은 지금 팀 전술이 우리 대표팀과 더 비슷해졌다. 두 명의 중앙 미드필더를 쓰고 있어 우리 팀에서 오히려 경기하기 좋은 환경"이라고 평가했다. 빌드업 가담과 공수 전환에서의 안정감 그리고 A매치 경험이 상대적으로 많다는 점이 믿을 수 있다는 곳이다.
옆자리를 둘 두 번째 수비형 카드가 권혁규다. 권혁규는 독일 2부 카를스루에에서 출전 시간을 확보하며 피지컬·수비 가담에 강점을 보인 자원이다. 홍 감독은 "우리가 이기고 있을 때 상대 롱볼을 해결할 미드필더가 필요하다"며 "신장이 크고 수비적인 역할이 가능해 수비형 카드로 뽑았다"고 설명했다. 다만 A매치 1경기 경험에 그치고 있어 월드컵 본선에서 곧바로 주전급 역할을 맡길 수 있을지에 대한 물음표는 남는다.
공격적인 중앙 자원으로는 홍현석의 컴백이 눈에 띈다. 마인츠에서 입지가 흔들린 뒤 올 1월 KAA 헨트로 임대 복귀한 홍현석은 벨기에 무대에서 다시 꾸준히 출전하며 폼을 끌어올리고 있다. 홍 감독은 "황인범 부상 소식이 들려오는 상황에서 공격적인 미드필더가 필요했다"며 "홍현석은 중앙뿐 아니라 윙포워드까지 가능해 상황에 따라 다양한 배치가 가능하다"고 했다.
흥미로운 대목은 옌스 카스트로프의 포지션 이동이다. 독일 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 중앙 미드필더로 뛰다 올 시즌 윙백·풀백으로 포지션을 바꾼 카스트로프는 이번 명단에서 수비수로 분류됐다. 홍 감독은 "소속팀에서 중앙 미드필더 훈련을 거의 못하고 있어 당장 대표팀에서 그 포지션을 맡기기 어렵다"며 "현재 포지션(풀백·윙백)에서 60분 이상 꾸준히 뛰고 있다. 자신감도 있어 그 자리에서 실험해 보려 한다"고 설명했다. 풀백 고민을 줄이는 대신 중원 실험 폭은 그만큼 더 좁아진 셈이다.
결국 홍명보호의 3월 유럽 원정은 '플랜 A'가 아닌 '플랜 B·C'를 미리 점검하는 무대가 될 가능성이 크다. A매치 경험과 전술 이해도가 높은 황인범-박진섭 조합을 우선 가동하되 황인범의 출전이 불발될 경우를 대비해 박진섭-권혁규, 혹은 홍현석을 한 칸 내려 쓰는 형태까지 모두 염두에 둬야 하는 상황이다.
psoq1337@newspim.com