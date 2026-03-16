황인범 부상 소식에… 고민 깊어진 홍명보호 '중원 방정식'

홍 감독 박진섭·김진규·권혁규·홍현석 등 차출

3월 A매치 '플랜 A' 아닌 '플랜 B·C' 점검 무대

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독의 '중원 퍼줄'이 다시 시험대에 올랐다. 수비형 미드필더 두 축의 이탈에 이어 중원 사령관 황인범까지 부상 변수에 놓이면서 남은 3~4번의 평가전 안에 해답을 찾아야 하는 상황이다.

16일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 3월 A매치 명단 발표 자리에서 홍 감독의 화두 역시 중앙 미드필더였다. 그는 "어떤 포지션은 완성도를 주문해야 하지만 중앙 미드필더는 월드컵 직전까지 계속 실험이 필요하다"며 "오늘 아침에도 황인범의 부상 소식이 전해져 결과를 기다리고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=KFA SNS] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

황인범은 같은 날 엑셀시오르와 에레디비시 경기에서 오른발등을 밟혀 전반 40분경 그라운드에 쓰러져 부축을 받으며 교체 아웃됐다. 박용우(알아인)의 무릎 십자 인대 파열로 월드컵 출전이 사실상 불가능해지고 원두재(코르파칸)도 어깨 수술로 4~5개월 이탈이 예상되는 가운데, 황인범-수비형 미드필더 조합까지 흔들릴 수 있다는 점은 홍 감독에게 '최악의 시나리오'에 가깝다.

이번 3월 원정 명단에서 중앙 미드필더로 분류되는 자원은 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄), 박진섭(저장FC), 김진규(전북), 권혁규(카를스루에), 홍현석(헨트) 정도다. 이 가운데 '전통적인 6번 역할'을 맡길 수 있는 자원은 박진섭과 권혁규 두 명뿐. 박용우·원두재가 빠진 뒤 사실상 수비형 미드필더 뎁스가 한 단계씩 밀려난 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 박진섭. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

홍 감독이 가장 먼저 택한 카드는 박진섭이다. 그는 전북 시절 4-3-3의 더블 볼란치 한 자리를 소화했고, 현재 중국 저장FC에서는 투 미드필더 시스템에서 중앙을 맡고 있다. 홍 감독은 "박진섭은 지금 팀 전술이 우리 대표팀과 더 비슷해졌다. 두 명의 중앙 미드필더를 쓰고 있어 우리 팀에서 오히려 경기하기 좋은 환경"이라고 평가했다. 빌드업 가담과 공수 전환에서의 안정감 그리고 A매치 경험이 상대적으로 많다는 점이 믿을 수 있다는 곳이다.

[서울=뉴스핌] 지난 18일에 펼쳐진 가나와의 축구 평가전에서 권혁규가 가나 선수를 상대하고 있다. [사진=KFA SNS] 2025.11.18 wcn05002@newspim.com

옆자리를 둘 두 번째 수비형 카드가 권혁규다. 권혁규는 독일 2부 카를스루에에서 출전 시간을 확보하며 피지컬·수비 가담에 강점을 보인 자원이다. 홍 감독은 "우리가 이기고 있을 때 상대 롱볼을 해결할 미드필더가 필요하다"며 "신장이 크고 수비적인 역할이 가능해 수비형 카드로 뽑았다"고 설명했다. 다만 A매치 1경기 경험에 그치고 있어 월드컵 본선에서 곧바로 주전급 역할을 맡길 수 있을지에 대한 물음표는 남는다.

공격적인 중앙 자원으로는 홍현석의 컴백이 눈에 띈다. 마인츠에서 입지가 흔들린 뒤 올 1월 KAA 헨트로 임대 복귀한 홍현석은 벨기에 무대에서 다시 꾸준히 출전하며 폼을 끌어올리고 있다. 홍 감독은 "황인범 부상 소식이 들려오는 상황에서 공격적인 미드필더가 필요했다"며 "홍현석은 중앙뿐 아니라 윙포워드까지 가능해 상황에 따라 다양한 배치가 가능하다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =지난 1월 18일(한국시간) 주필러 프로리그 21라운드 홈 경기에 선발 출전한 홍현석. [사진=헨트 SNS] 2026.01.19 psoq1337@newspim.com

흥미로운 대목은 옌스 카스트로프의 포지션 이동이다. 독일 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 중앙 미드필더로 뛰다 올 시즌 윙백·풀백으로 포지션을 바꾼 카스트로프는 이번 명단에서 수비수로 분류됐다. 홍 감독은 "소속팀에서 중앙 미드필더 훈련을 거의 못하고 있어 당장 대표팀에서 그 포지션을 맡기기 어렵다"며 "현재 포지션(풀백·윙백)에서 60분 이상 꾸준히 뛰고 있다. 자신감도 있어 그 자리에서 실험해 보려 한다"고 설명했다. 풀백 고민을 줄이는 대신 중원 실험 폭은 그만큼 더 좁아진 셈이다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=옌스 카스트로프가 지난 7일(한국시간) 2025~2026시즌 분데스리가 25라운드 뮌헨 원정경기에서 부상을 당한 뒤 교체 아웃되고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

결국 홍명보호의 3월 유럽 원정은 '플랜 A'가 아닌 '플랜 B·C'를 미리 점검하는 무대가 될 가능성이 크다. A매치 경험과 전술 이해도가 높은 황인범-박진섭 조합을 우선 가동하되 황인범의 출전이 불발될 경우를 대비해 박진섭-권혁규, 혹은 홍현석을 한 칸 내려 쓰는 형태까지 모두 염두에 둬야 하는 상황이다.

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