한·영 경제금융대화 개최…중동 리스크 '공동 대응' 협력

한·영, 공급망·금융서비스 협력 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국과 영국이 경제·금융 협력 강화를 위해 두 번째 고위급 협의에 나섰다. 최근 중동 정세로 확대된 글로벌 금융시장 변동성에 공동 대응하고 공급망과 금융서비스 분야 협력을 확대하기로 했다.

재정경제부는 최지영 국제경제관리관이 19일 서울에서 린지 화이트 영국 재무부 국제차관보와 '제2차 한·영 경제금융대화(EFD)'를 개최했다고 밝혔다.

한·영 경제금융대화는 지난 2023년 11월 양국 정상 합의를 계기로 신설된 재무당국 간 정례 협의체다. 양국은 지난해 9월 영국에서 1차 회의를 개최한 데 이어 이번에 두 번째 회의를 열었다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최지영 기획재정부 국제경제관리관이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외환시장 점검 간담회에서 발언하고 있다. 2025.01.08 mironj19@newspim.com

이번 회의에서 양측은 최근 거시경제 동향과 정책 우선순위를 점검하고 금융서비스와 금융규제, 경제안보, 다자협력 등 주요 현안에 대해 의견을 교환했다.

특히 중동 상황 전개가 글로벌 금융시장 변동성을 키우는 주요 요인으로 작용하고 있다는 데 인식을 같이하고, 세계 경제와 양국 경제에 미칠 파급 효과를 점검했다.

양측은 부정적 영향을 최소화하기 위한 정책 대응 노력도 공유했다. 지정학적 긴장과 금융의 디지털화 등으로 글로벌 경제 환경이 급변하는 상황에서 공급망과 금융서비스 분야 협력을 강화할 필요성에도 공감했다.

다자 협력도 확대한다. 한국과 영국이 각각 2027년과 2028년 주요 20개국(G20) 의장국을 맡을 예정인 만큼 주요 경제 이슈에 대해 지속 소통하고 G20과 주요 7개국(G7) 등 다자 포럼에서 협력을 강화하기로 했다.

양국 재무당국은 앞으로 경제금융대화를 정례적으로 개최해 정책 소통을 이어가고 글로벌 현안 대응 공조를 강화할 방침이다. 재정경제부는 연내 다양한 양자 협력 채널을 통해 경제 분야 상호 이해를 높여 나갈 계획이다.

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