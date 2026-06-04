그린리소스, 300억원 전환사채 발행

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종속회사 씨이케이, 경기도 전곡에 공장 신축…IPO 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 반도체 공정설비 초고밀도 코팅 전문기업 그린리소스가 300억원 규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 발행 규모는 CB 200억원, BW 100억원이다. 표면이자율과 만기보장수익률은 모두 0%이며, 발행금액의 60%까지 회사 측 매도청구권이 부여돼 시장에서 전환 가능한 물량은 최대 40% 수준으로 제한된다.

이번 자금은 글로벌 반도체 신규 프로젝트 대응, 친환경 에너지 원료 매입을 위한 운영자금, 종속회사 생산능력 확대 등에 사용될 예정이다. 그린리소스는 반도체 코팅·소재부터 부품 가공·정밀 세정까지 식각공정 핵심 밸류체인의 수직계열화를 완성한다는 목표를 세웠다.

그린리소스 로고. [사진=그린리소스]

종속회사 씨이케이는 올해 7월 경기도 전곡해양산업단지 내 연면적 약 7800평 규모의 공장 매입 잔금을 납부하고 생산라인 증설에 돌입할 예정이다. 새로 구축되는 공장에는 반도체 정밀 세정 및 세라믹 부품 가공 관련 첨단 설비가 확충된다. 씨이케이는 지난해 6월 반도체 정밀 세정 분야 사업을 영위하던 그린리소스의 또 다른 종속회사 위드엘씨와 합병한 바 있다.

씨이케이는 향후 자체 기업공개(IPO)를 목표로 그린리소스와 협력을 이어가면서 독립적인 전문 경영 체제를 구축할 방침이다.

그린리소스 이종수 공동대표이사는 "이번 300억원의 자금 조달은 당사의 반도체 및 친환경 신사업의 핵심 마중물이 될 것"이라며 "씨이케이의 대규모 증설과 글로벌 시장 진출을 통해 성장을 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com