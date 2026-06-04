폴라리스우노, 인모 품귀 속 美 특허로 '하이엔드' 시장 공략

친환경 '할로겐 프리' 난연가발사 개발…미래 프리미엄 가발 시장 선점 추진

인모 공급 부족·가격 상승 속 고급 합성원사 수요 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 가발용 합성사 전문기업 폴라리스우노가 신제품 난연가발사의 글로벌 공급량을 크게 늘리고 있다. 최근 출시한 난연가발사의 글로벌 대형 고객사 공급 물량이 전년 동기 대비 190% 이상 증가했다고 4일 밝혔다.

폴라리스우노는 기존 대형 거래선 중심이던 매출 구조가 중소형 거래선으로 다변화되는 추세를 보이고 있다고 설명했다. 현재 폴라리스우노 전체 매출에서 난연가발사가 차지하는 비중은 약 12% 수준이다.

회사에 따르면 가발 시장은 북미 지역 등 특정 문화권에서 경기 변동과 무관하게 매년 견고한 소비가 유지되는 필수 생활용품이다. 난연 기술은 화기 노출로부터 사용자를 보호하는 가발 원사 시장의 핵심 진입장벽으로, 과거 일본의 가네카와 덴카가 전 세계 공급망을 독점해 왔다. 폴라리스우노는 독자적인 화학 합성 및 방사 기술로 진입에 성공하며 현재 글로벌 3대 가발 원사 기업으로 자리 잡았다고 설명했다.

폴라리스우노 로고. [사진=폴라리스우노]

최고급 소재인 인모(Human Hair)의 만성적인 공급 부족과 가격 상승은 합성원사 시장의 구조적 기회 요인으로 작용하고 있다. 품질이 향상된 고급 합성원사가 인모 중심의 하이엔드 시장을 대체하기 시작하면서, 촉감과 외관에 난연성까지 갖춘 폴라리스우노의 제품 채택률이 상승하고 있다.

폴라리스우노는 차세대 친환경 난연가발사 개발을 완료했다. 신제품은 연소 시 다이옥신 등 유독가스를 배출하는 할로겐계 난연제를 배제하고 할로겐 프리 방식의 인계 난연제를 적용했다. 회사는 '인계 난연성 폴리에스테르계 인공모발섬유 및 그 제조방법'의 미국 특허 등록을 마쳤으며, 이를 통해 엄격해진 글로벌 환경 기준을 충족하면서 미국 시장 내 점유율을 높이는 기반을 마련했다.

폴라리스우노 관계자는 "고급 가발사의 최대 시장인 미국에서 당사의 특허 기반 난연 기술은 중요한 경쟁 우위로 작용하고 있다"며 "친환경 난연사 기술을 바탕으로 글로벌 프리미엄 가발 시장에서 점유율을 확대하고, 고부가 제품 중심의 성장을 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com