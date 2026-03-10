폴라리스우노, 작년 매출 1018억원 기록...'창사 최대 실적'

주식병합 등 밸류업도 본격화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 가발용 합성사 전문기업 폴라리스우노가 글로벌 시장 점유율 확대와 생산 거점 효율화에 힘입어 창사 이래 최대 실적을 달성했다고 10일 밝혔다. 회사는 이를 바탕으로 주식병합을 비롯한 기업가치 제고(밸류업)에 본격적으로 나선다.
회사에 따르면 지난해 연결 기준 매출액 1018억원, 영업이익 78억원을 기록했다. 이는 전년 대비 매출은 27%, 영업이익은 236% 급증한 수치로 연결 대상 자회사들의 실질적 기여가 더해져 외형 성장과 수익성 강화를 동시에 이뤄냈다.
폴라리스우노는 브레이드(Braid, 땋는 머리) 등 가발용 합성사를 연구·개발 및 생산하는 글로벌 선도 기업이다. 회사가 생산하는 난연성 소재 등 고기능성 원사는 가발이 필수품인 흑인 여성들의 생필품이자 핵심 패션 아이템으로 전 세계 미용 및 헤어 시장에 공급되고 있다.
특히 이번 최대 실적의 주요 원동력은 아프리카 시장 내 지배력 강화와 글로벌 생산 허브의 안착이다. 남아프리카공화국 소재 자회사 우노파이버는 현지 수요 특성에 맞춘 제품군과 유통망 다변화를 통해 아프리카 시장 점유율을 대폭 끌어올렸다.
또한 인도네시아 현지법인은 가동 2년여 만에 생산 효율화와 원가 경쟁력을 확보하며 영업이익 흑자를 달성했다. 인도네시아 법인은 단순 생산기지를 넘어 글로벌 공급망의 핵심 축으로 자리 잡았다는 평가다.
회사는 호실적을 바탕으로 주주가치 제고에도 속도를 낸다. 그 일환으로 최근 주식병합을 결정하며 유통주식수 조절을 통한 주가 안정화와 적극적인 밸류업 조치에 착수했다.
폴라리스우노 관계자는 "안정된 이익 창출력과 우량한 재무구조를 갖추고 있음에도 불구하고 국내외 증시 내 뚜렷한 피어그룹(비교기업) 부재로 인해 그동안 시장소외주 및 저주가순자산배율(PBR) 기업으로 분류되어 왔다"며 "올해는 사상 최대 실적이라는 본원적 사업 경쟁력을 바탕으로 주식병합 등 다각적인 주주친화 정책을 실행해 기업가치를 제대로 인정받는 밸류업의 원년으로 만들겠다"고 밝혔다.
한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스를 중심으로 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 다양한 이종산업의 계열사를 보유하고 있으며 산업 전반에 인공지능(AI)을 접목하는 버티컬 AI 전략을 본격 추진 중이다.
