[로펌이슈] 세종, 김세진 외국변호사·최병천 전문위원 영입…통상·경제안보 역량 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 글로벌 통상 환경 변화와 경제안보 이슈 대응 역량 강화를 위해 전문가 영입에 나섰다. 세종은 경제안보·통상 전략 전문가인 김세진 선임외국변호사와 정책 전략가 최병천 전문위원을 영입했다고 10일 밝혔다.
최근 미·중 기술패권 경쟁 심화와 글로벌 공급망 재편, 각국의 산업 정책 강화로 기업이 직면한 통상·경제안보 리스크가 복잡해지는 가운데, 세종은 이번 영입을 통해 글로벌 정책 변화와 지정학적 리스크를 분석하고 이를 기업의 산업 전략과 투자 기회로 연결하는 종합 컨설팅 역량을 강화한다는 계획이다.
김세진 선임외국변호사는 산업통상자원부 통상분쟁대응과장 출신으로 국제 통상과 경제안보 분야 전문가다. 서울대학교 정치학과를 최우등으로 졸업하고 미국 University of Washington School of Law에서 법학박사(J.D.) 학위를 취득했으며 뉴욕주 변호사 자격을 보유하고 있다.
그는 법무법인 태평양에서 약 10년간 국제상사중재와 투자자-국가 간 분쟁(ISDS), 해외소송, WTO 분쟁 등 국제 분쟁을 수행하며 전문성을 쌓았다. 특히 한국 기업이 외국 정부를 상대로 제기한 국내 최초 ISDS 사건을 대리하고, 한·미 세탁기 세이프가드 관련 WTO 분쟁에서 승소를 이끄는 등 주요 통상 분쟁에서 핵심 역할을 수행했다.
또한 2022년부터 산업통상자원부 통상분쟁대응과장으로 재직하며 WTO 분쟁 대응과 대외 통상 전략 수립을 총괄했고, 방위산업·원자력·배터리·조선 등 전략 산업의 공급망 관리와 경제안보 관련 정책 이슈를 다뤘다.
김 변호사는 "기업이 직면한 통상·산업 환경의 변화는 단순한 규제 리스크가 아니라, 사업 모델 자체를 재편해야 하는 구조적 전환"이라며 "세종은 이러한 전환기를 새로운 기회로 만들 수 있도록 국내외 지정학과 정책 변화의 흐름을 읽고, 경제안보·통상규제·국제분쟁 대응 역량을 글로벌 산업 진출 전략과 결합한 종합적인 컨설팅을 제공해 나가겠다"고 말했다.
함께 합류한 최병천 전문위원은 국회와 서울시, 정당, 경제연구소 등에서 정책 기획과 실행 경험을 쌓은 정책 전략가다. 국회 보좌관으로 금융·공정거래 분야 입법 활동에 참여했고 대통령 직속 위원회 전문위원, 서울시 정책보좌관 등을 역임했다.
현재 신성장경제연구소 소장으로 거시경제와 산업정책, 규제완화 분야 연구를 수행하며 정부와 기업을 대상으로 정책 자문 활동을 이어가고 있다.
오종한 대표변호사는 "최근 글로벌 공급망 재편과 통상 규제 강화, 지정학적 긴장 고조 등으로 기업들이 직면한 경제안보 이슈가 그 어느 때보다 복합적으로 전개되는 가운데, 김세진 선임외국변호사와 최병천 전문위원의 합류를 통해 세종의 통상·경제안보 자문 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "세종은 급변하는 글로벌 규제 환경 속에서 전략적이고 실질적인 해법을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
