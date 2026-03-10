동대문엽기떡볶이, SNS 사연 공모로 고객 참여형 소통 캠페인 전개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 대한민국 대표 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 고객의 사연을 직접 모아 공유하는 형태의 SNS 이벤트를 기획했다.
이번 이벤트는 브랜드가 메시지를 일방적으로 전달하는 방식이 아니라, 고객이 스스로 자신의 이야기를 꺼내는 구조로 설계됐다. '나의 첫 OO을 들려주세요'라는 주제 아래 첫 출근, 첫 임신, 첫사랑, 첫 시험 등 다양한 삶의 첫 경험을 콘텐츠로 풀어낼 수 있도록 했다. 특정 계층을 겨냥하기보다, 봄이라는 계절 속에서 새로운 시작을 맞이한 이들 모두를 아우른다는 점이 특징이다.
이처럼 고객이 직접 참여해 이야기를 만들어 가는 방식은 브랜드와 고객 간의 접점을 자연스럽게 확장하는 계기로 작용한다. 참여 과정 자체가 하나의 소통 경험으로 이어지며, 고객의 일상 속 순간이 브랜드 콘텐츠로 연결되는 구조라는 점에서 기존 이벤트와 차별화된다.
참여는 개인 SNS에 사연을 담은 사진 또는 영상을 업로드한 후 이벤트에 응모하는 방식으로 이루어진다. 이벤트 기간은 3월 9일(월)부터 3월 22일(일)까지이며, 당첨자 100명에게는 엽기떡볶이 14,000원 할인 쿠폰이 증정된다.
