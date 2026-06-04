네오오토, 예산 '제4공장' 준공식 개최

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 모빌리티 부품 전문 기업 네오오토는 지난 2일 충남 예산일반산업단지에서 제4공장 준공식을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번에 준공된 공장은 차세대 하이브리드 및 전동화 차량 수요 증가에 대응하기 위해 구축한 전동화 부품 전용 생산기지다. 총면적 1만6505㎡ 부지에 7452㎡ 규모의 첨단 기어가공공장을 핵심으로 조성됐다. 설비가 100% 가동되면 연간 최대 940억원에 달하는 생산 역량을 확보하게 된다.

회사에 따르면 제4공장 가동을 통해 기존에 확보한 전기차 및 하이브리드용 감·변속기 부품의 양산 체계를 구축할 방침이다. 유연생산시스템과 품질 경쟁력 고도화를 통해 다차종 전동화 부품을 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련한다.

네오오토 4공장 준공식. [사진=네오오토]

네오오토는 공장 준공과 연계하여 기술연구소 확장을 추진한다. 기술연구소는 차량용 변·감속기 기반의 정밀 가공 기술을 바탕으로 고효율 신제품 개발 및 차세대 모빌리티 핵심 기술 연구를 강화하고 있다.

한편 네오오토는 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원이 주관하는 '행성 탐사용 로버 구동부품 국산화 기술개발사업'에 참여 중이다. 혹독한 극한 환경에서도 작동 가능한 로봇 액추에이터용 감속기 정밀 부품을 독자 개발하고 있으며, 이를 기반으로 무인이동체, 로봇, 방산 등 고부가가치 신사업 기회를 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com