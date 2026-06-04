가치소비 잡는 롯데백화점…업사이클 브랜드 한자리에

경기도·경기환경에너지진흥원과 공동 개최…11개 친환경 브랜드 참여

체험·쇼핑 결합한 참여형 콘텐츠 마련…업사이클 산업 판로 확대 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데백화점이 친환경 소비 트렌드 확산에 맞춰 업사이클 브랜드 지원과 고객 체험을 결합한 대규모 팝업 행사를 선보인다. 가치소비를 중시하는 소비자들이 늘어나면서 단순 판매를 넘어 친환경 브랜드와 고객을 연결하는 플랫폼 역할 강화에 나선 것이다.

롯데백화점은 4일부터 7일까지 롯데프리미엄아울렛 의왕점 잔디광장에서 '2026 업사이클 팝업스토어'를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 경기도, 경기환경에너지진흥원과 공동으로 진행되며 '버려진 것들의 다시 플레이되는 삶, 업플레이(UP PLAY)'를 주제로 열린다. 행사에는 업사이클 분야 기업 11곳이 참여해 다양한 체험 프로그램과 제품을 선보인다.

경기도 의왕시에 위치한 롯데프리미엄아울렛 의왕점 잔디광장에서 진행하는 '2026 업사이클 팝업스토어'에서 참여자들이 행사를 홍보하고 있다. [사진=롯데백화점 제공]

가장 눈길을 끄는 것은 직접 참여할 수 있는 업사이클 체험 콘텐츠다. 플라랩, 희, 업모스트 등은 플라스틱과 비닐봉지 같은 일회용품을 생활용품으로 재탄생시키는 프로그램을 운영한다. 몽클은 커피박 등 자연 소재를 활용한 친환경 점토 클레이 체험을 마련해 자원 순환의 가치를 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 했다.

업사이클 패션과 라이프스타일 상품도 한자리에서 만나볼 수 있다. 제로퍼센트, 플라티카, 스튜디오 플루 등은 종이와 코르크, 재활용 방수포 등을 활용해 제작한 가방과 패션 소품을 선보인다. 반려동물 용품 브랜드 페티엔은 의류와 액세서리, 산책용품, 목욕용품 등 다양한 펫 상품을 소개할 예정이다.

행사장에는 가족 단위 방문객을 위한 체험 공간도 마련된다. 폐플라스틱으로 만든 블록을 활용한 키즈 놀이존이 운영되며, 팝업스토어 구매 고객을 대상으로 업사이클 경품을 제공하는 캡슐 뽑기 이벤트도 진행된다. 롯데백화점은 최근 친환경 소재와 지속가능성을 중요하게 여기는 부모 고객과 펫팸족이 늘어나고 있는 만큼 업사이클 산업에 대한 관심도 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다.

양혜정 롯데백화점 아울렛·몰 라이프스타일팀장은 "사회적 가치뿐 아니라 품질 경쟁력까지 갖춘 업사이클 기업에 대한 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 고객과 기업을 연결하는 다양한 상생 프로그램을 통해 업사이클 산업의 성장을 지원할 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com