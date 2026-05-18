롯데백화점, 바샤커피 인천 상륙…수도권 서부 공략

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 14일 바샤커피 국내 4호점을 인천점에 열었다.
- 인천점은 서울 외 첫 정규 매장으로 서부 상권과 선물·프리미엄 커피 수요를 겨냥했다.
- 커피 부티크 콘셉트로 다양한 스페셜티와 기프트 세트를 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 글로벌 스페셜티 커피 브랜드 '바샤커피(Bacha Coffee)'의 국내 4호점을 인천점에 열고 수도권 서부 상권 공략에 나섰다.
롯데백화점은 지난 14일 인천점 1층에 바샤커피 국내 4호점을 오픈했다고 18일 밝혔다. 바샤커피는 지난 2024년 청담 플래그십 스토어를 시작으로 본점과 잠실점까지 잇달아 매장을 확대하며 국내 프리미엄 커피 시장에서 입지를 넓혀왔다.
인천점은 서울 지역을 벗어난 첫 정규 매장으로, 선물 수요와 프리미엄 커피 수요를 동시에 겨냥한 모습이다.
롯데백화점은 인천 및 수도권 서부 고객과의 접점을 확대하기 위해 유동인구가 많은 1층 핵심 위치에 매장을 배치했다.
인천점은 '커피 부티크' 콘셉트로 1층 핵심 위치에 자리 잡았다. 매장에서는 '캐러멜로 모닝', '시다모 마운틴' 드립백을 비롯해 '블루 다뉴브', '예멘산 그랜드 모카 마타리' 등 다양한 제품을 판매한다. 전문 커피 마스터가 상주해 고객의 취향에 맞는 제품 선택을 돕고 현장에서 즉석 분쇄 서비스를 제공한다.
기프팅 상품도 강화했다. 바샤 헤리티지 컬렉션, 맞춤형 햄퍼, 기프트 세트 등으로 선물 수요를 공략한다.
바샤커피는 전 세계 35개 산지에서 엄선한 100% 아라비카 스페셜티 커피를 판매하며, 파리, 두바이, 싱가포르, 홍콩 등으로 확장 중이다. 롯데백화점은 2023년 바샤커피의 국내 프랜차이즈 및 유통권 단독 계약을 체결했다.
nrd@newspim.com