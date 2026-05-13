롯데백화점, '에비뉴엘 큐레이션' 확대…VIP 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 13일 에비뉴엘 멤버십으로 초프리미엄 경험형 서비스를 강화했다.
- 포인트 제도를 큐레이션으로 개편해 여행·미식 등 6개 카테고리 콘텐츠를 확대했다.
- 울릉도 코스모스 빌라쏘메 투어와 미쉐린 디너 등 프로그램이 조기 매진됐다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 VIP 멤버십 '에비뉴엘(AVENUEL)'을 중심으로 초프리미엄 경험형 서비스 강화에 나섰다. 단순 쇼핑 혜택을 넘어 여행·미식·문화 콘텐츠를 결합한 '프라이빗 경험' 확대를 통해 최상위 고객 접점 확대에 속도를 내는 모습이다.
롯데백화점은 올해 기존 '에비뉴엘 포인트' 제도를 '에비뉴엘 큐레이션'으로 개편하고 콘텐츠 중심 VIP 서비스 확대에 나섰다고 13일 밝혔다. 에비뉴엘 고객은 등급별 포인트를 활용해 럭셔리 호텔, 파인다이닝, 골프·레저 등 6개 카테고리, 100여 개 제휴처에서 하이엔드 라이프스타일 콘텐츠를 경험할 수 있다.
대표 프로그램으로는 오는 6월 울릉도 럭셔리 리조트 '코스모스 빌라쏘메'에서 진행하는 프라이빗 미식·드라이빙 투어가 있다. 정호영 셰프의 코스 다이닝과 와인 페어링, BMW 7시리즈 시닉 드라이브 프로그램 등을 결합해 자연·미식·모빌리티를 아우르는 체험형 콘텐츠로 구성했다.
고객 반응도 뜨겁다. 지난달 시그니엘과 함께 진행한 미쉐린 3스타 셰프 야닉 알레노 갈라 디너는 한정 좌석이 빠르게 매진됐다. 강원 영월 '더한옥헤리티지'에서 열린 프라이빗 웨딩 쇼케이스 역시 100만원 상당 패키지에도 조기 예약 마감됐다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "VIP 고객을 위한 차별화된 콘텐츠를 꾸준히 확대하며 고객의 취향과 라이프스타일에 맞춘 경험을 선보일 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com