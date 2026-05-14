롯데백화점, SC제일은행과 VIP 공략 나선다

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 14일 SC제일은행과 MOU를 체결했다.
- VIP 멤버십 에비뉴엘과 자산관리 솔루션을 연계해 프리미엄 서비스를 제공한다.
- 고객 혜택 상호 교류와 글로벌 연계로 협업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 SC제일은행과 손잡고 VIP 고객 대상 프리미엄 서비스 강화에 나선다. 유통과 금융을 결합한 맞춤형 서비스로 고액 자산가 고객 확보 경쟁에 속도를 내는 모습이다.
롯데백화점은 14일 SC제일은행과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 롯데백화점 VIP 멤버십 '에비뉴엘(AVENUEL)'과 SC제일은행의 자산관리 솔루션을 연계해 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 계획이다.
이번 협약의 핵심은 양사 우수 고객 혜택의 상호 교류다. 롯데백화점 에비뉴엘 고객에게는 SC제일은행의 자산관리·금융 컨설팅 서비스를 제공하고, SC제일은행 VIP 고객에게는 에비뉴엘 등급에 준하는 쇼핑 혜택과 전용 서비스를 지원한다.
롯데백화점은 최근 외국인 VIP 수요 확대에 맞춰 SC그룹 글로벌 고객과의 연계도 강화할 방침이다. 양사는 향후 고객 데이터를 활용한 공동 프로모션과 VIP 초청 행사 등 협업 범위도 확대할 계획이다.
정현석 롯데백화점 대표는 "유통과 금융의 경계를 넘어선 프리미엄 서비스 모델 구축이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
nrd@newspim.com