재경부, 외평채 2000억 조기상환…단기 시장 유동성 점검

이란 전쟁 영향·단기자금시장 동향 논의

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 재정경제부가 단기자금시장 위축 가능성에 대응해 원화외평채 조기상환에 나선다. 이란 전쟁 장기화에 따른 국제 유가 상승 가능성과 금융시장 변동성 확대에 대비해 시장 유동성을 보완하려는 조치다.

재정경제부는 6일 원화표시 외국환평형기금채권(원화외평채) 우수 입찰기관 등을 대상으로 간담회를 열고 올해 1분기 단기자금시장 동향과 향후 시장 전망을 논의했다고 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

이날 간담회에서는 최근 이란 전쟁이 국내 자금·채권시장에 미칠 영향과 잠재 리스크를 점검했다. 시장 참가자들은 지난해 하반기 이후 단기자금시장 위축 흐름을 공유하며 유동성 보완 장치 필요성을 제기했다.

정부는 이에 원화외평채 조기상환 실시 계획을 공유했다. 첫 조기상환은 오는 13일 오전 9시부터 10시까지 경쟁입찰 방식의 역입찰로 진행한다. 예정 규모는 2000억원 내외다.

조기상환 대상은 입찰기관 설문을 바탕으로 유통·발행 금리 차이와 발행 물량, 수요 구성 등을 고려해 지난해 발행 종목 가운데 2~3개를 선정할 계획이다.

정부는 이번 조기상환이 원화외평채 시장과 단기자금시장 유동성을 확대하고 지정학적 불확실성에 따른 시장 위축 가능성을 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대했다.

또 시장 상황을 지속 점검하고 입찰기관 등 시장 참가자들과 소통을 이어갈 계획이다.

