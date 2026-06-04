젠큐릭스, 중국 궈런과 유방암 진단검사 공급

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하이난·광둥성 등 남부권역 진출…보아오러청 특구 거점

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스가 중국 궈런 인터내셔널 메디컬 그룹과 유방암 예후진단 검사 '진스웰BCT'의 중국 남부권역 공급을 위한 파트너십 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 계약에 따라 궈런은 하이난성과 광둥성을 포함한 중국 남부 주요 권역에서 진스웰BCT의 현지 도입과 서비스 확대를 추진한다. 양사는 하이난성 보아오러청 국제의료관광특구를 초기 거점으로 삼아 검사 서비스를 도입한 후 광둥성을 비롯한 중국 남부 핵심 의료권역으로 공급 기반을 확대할 계획이다.

보아오러청 국제의료관광특구는 해외 혁신 의료기기와 의약품의 중국 시장 진입을 지원하는 정책적 기반을 갖춘 지역이다. 궈런은 이 지역을 기반으로 해외 의료기기·의약품의 중국 시장 진입, 제품 등록, 임상연구 협력, 판매·유통을 지원하는 현지 파트너사다.

젠큐릭스 문영호 부사장(오른쪽)과 궈런 인터내셔널 메디컬 그룹 리잔빈 대표가 '진스웰BCT' 중국 남부권역 공급 파트너십 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=젠큐릭스]

진스웰BCT는 유방암 수술 후 항암화학요법 치료 필요성을 예측하는 유전자 기반 예후진단검사다. 환자의 재발 위험과 치료 이득을 평가해 불필요한 항암치료를 줄이고 환자 맞춤형 치료 전략 수립을 돕는다. 젠큐릭스는 국내 주요 종합병원에 진스웰BCT를 공급하며 유방암 예후진단 분야에서 임상적 활용 기반을 확대해 왔다.

궈런 인터내셔널 메디컬 그룹 리잔빈 대표는 "진스웰BCT는 유방암 환자의 치료 의사결정에 중요한 정보를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 분자진단 솔루션"이라며 "이번 파트너십을 통해 하이난 보아오러청 특구를 시작으로 중국 남부 주요 의료권역에서 진스웰BCT의 도입과 확산을 적극 추진하겠다"고 말했다.

젠큐릭스 문영호 부사장은 "이번 파트너십은 진스웰BCT의 중국 시장 진입을 본격화하는 중요한 출발점"이라며 "보아오러청 특구와 광둥성 의료 네트워크를 보유한 궈런과 협력해 진스웰BCT가 중국 시장에서 프리미엄 유방암 예후진단 검사로 자리 잡을 수 있도록 기술적·학술적 지원을 강화하겠다"고 말했다.

한편 젠큐릭스는 최근 세계유방암학술대회와 미국암연구학회, 미국임상종양학회 등 주요 국제 학술무대에서 디지털PCR 기반 암 진단 기술 연구 성과를 발표했으며, 바이오래드를 통해 CE-IVDR 인증을 획득한 드롭플렉스 암 진단키트 4종의 유럽 수출도 개시했다.

nylee54@newspim.com