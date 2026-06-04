코디, 파우더 화장품 특허 기술 WETPREX 확보

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 색조화장품 전문 ODM 기업 코디가 독자 개발한 파우더 성형 플랫폼 기술 'WETPREX'에 대해 특허를 확보했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 WETPREX는 습식과 압착 성형을 결합한 기술로, 기존 습식 방식의 생생한 발색과 매끄러운 사용감을 유지하면서도 전용 설비 의존도를 대폭 낮춘 것이 특징이다. 분체 기반 제형의 구조 안정화 공법을 통해 건식과 습식 두 방식의 장점을 통합했다.

또한 이 기술은 프리미엄 색조 시장의 품질 기준을 충족하면서도 생산 효율을 동시에 확보했다. 아이섀도, 블러셔, 하이라이터, 멀티유즈 제형 등 분말 기반 전 카테고리에 적용 가능하며, 논탈크, 비건, 클린뷰티 처방과도 높은 호환성을 갖춘다.

코디 로고. [사진=코디]

코디는 WETPREX를 표준화된 공정 자산으로 내재화하여 제형 특성과 색상 및 사용감 요구에 맞춘 맞춤형 설계 역량을 갖추었다. 이를 통해 고객 브랜드의 제품 포트폴리오 확장을 지원하고 글로벌 ODM 수주 경쟁에서 기술 차별성을 확보해 나갈 계획이다.

코디 관계자는 "WETPREX는 단순한 제조 공법을 넘어 고객 브랜드의 기획 단계부터 함께할 수 있는 제형 설계 플랫폼"이라며 "이번 특허 등록을 기반으로 국내외 프리미엄 색조 시장에서의 기술 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com