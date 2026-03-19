[핌in부산] '투런포' 롯데 윤동희 "시범경기 결과보다 과정이 더 중요"...개막전 정조준

시범경기 타율 0.389, 7안타(1홈런) 5타점

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 롯데 자이언츠 윤동희가 시범경기 첫 홈런포를 가동했다. 짜릿한 손맛을 본 윤동희는 개막 시리즈에서 더 나은 경기력을 보여주겠다고 다짐했다.

롯데는 19일 부산 사직야구장에서 열린 두산 베어스와의 2026 KBO 시범경기에서 10-3으로 승리했다. 이날 윤동희는 4타수 2안타(1홈런) 2타점 1득점으로 활약했다. 특히 2회 빅이닝을 완성하는 투런 홈런을 치며 경기 분위기를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 윤동희가 15일 열린 LG와의 2026 KBO 시범경기에서 희생 플라이로 타점을 기록했다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

윤동희는 1회 첫 번째 타석에서는 2루수 땅볼로 물러났다. 하지만 5-0으로 앞선 2회 2사 주자 2루 상황에서 좌중간 담장을 넘기는 홈런을 치며 분위기를 뜨겁게 달궜다.

윤동희는 5회 좌익수 플라이로 물러났으나 7회 중전 안타를 치며 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 완성했다. 이후 김한홀이 대주자로 나서며 이날 경기를 마쳤다.

경기 후 윤동희는 "경기 초반 점수가 나오면서 상대 배터리가 볼배합에 변화를 줄 것으로 예상했고, 이에 맞춰 타석에서 준비했던 부분이 잘 맞아떨어져 홈런을 쳤다"고 말했다. 이어 "이성곤 타격코치님이 상황에 맞는 접근을 가져가라고 피드백 해주신 게 좋은 결과로 이어졌다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 윤동희가 12일 열린 KT와의 시범경기에서 5회 역전 2타점 적시타를 기록했다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.12 wcn05002@newspim.com

윤동희는 이날까지 시범경기 7경기에서 타율 0.389, 7안타(1홈런) 5타점 1득점을 기록하며 쾌조의 컨디션을 보여주고 있다.

시범경기 좋은 타격감을 과시하고 있는 윤동희는 "아직 시범경기인 만큼 결과보다 과정과 경기 내용을 더 중요하게 생각한다"며 "지금 흐름을 유지하며 부족한 점을 보완해 개막 시리즈에 더 완성도 높은 모습으로 팀에 보태고 싶다"고 말했다.

football1229@newspim.com