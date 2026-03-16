[AI상보] 롯데 장단 17안타, 키움에 12-1 대승…시범경기 무패 행진

롯데 시범경기 4승 1무

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[대전=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 롯데 자이언츠가 화끈한 타격을 앞세워 키움 히어로즈를 완파하며 시범경기 무패 행진을 이어갔다.

롯데는 16일 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL Bank KBO리그 시범경기에서 키움을 12-1로 크게 이겼다. 장단 17안타를 몰아친 롯데는 시범경기 4승 1무로 단독 선두를 유지했다.

나균안이 19일 NC전에서 투구하고 있다. [사진=롯데]

롯데는 경기 초반부터 공격력을 과시했다. 1회초 키움은 1사 3루 상황에서 이주형의 땅볼로 앞서나갔다. 하지만 롯데는 한태양과 전준우의 적시타로 곧바로 역전에 성공했다. 롯데는 2회와 4회에도 1점을 추가하며 흐름을 탔다.

이후 6회말에는 5점을 몰아치는 빅이닝을 만들었다. 무사 주자 1사 1, 3루에서 1번 김한홀의 적시타를 시작으로 포수 실책, 조세진의 우전 안타로 1점을 추가하며 7-1까지 달아났다. 이후 장두성과 손호영의 적시타로 2점을 보태 9-1을 만들었다. 롯데는 7회에도 3점을 더하며 사실상 승부를 결정지었다.

롯데 타선은 장단 17안타를 터트렸다. 특히 김민성은 홈런을 터트리는 등 장타로 공격의 중심 역할을 했다. 조세진, 장두성 등도 2안타를 기록하며 대승에 힘을 보탰다.

마운드에서도 롯데는 안정적인 모습을 보였다. 선발 나균안은 5이닝 동안 1실점으로 키움 타선을 효과적으로 봉쇄했다. 위기 상황에서도 흔들리지 않는 투구로 경기 초반 흐름을 롯데 쪽으로 끌어왔다.

이후 등판한 박준우, 이준서 역시 1이닝을 무실점으로 막았고, 8~9회는 김기준이 30개의 공으로 틀어막으며 대승을 지켰다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 윤동희가 15일 열린 LG와의 2026 KBO 시범경기에서 희생 플라이로 타점을 기록했다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

반면 키움은 선발 네이선 와일스가 3이닝 4실점으로 흔들린 데 이어 불펜도 롯데 타선을 막지 못했다. 키움은 시범경기 1승 4패를 기록했다.

football1229@newspim.com