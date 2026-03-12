[프로야구] 롯데 불펜, 8회까지 무실점 피칭...9회 윤성빈 2실점은 옥의 티

홍민기-정철원-박정민 0실점

9회 마무리 윤성빈 2실점 아쉬움

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 롯데 중간 계투진이 KT를 상대로 무실점을 기록하며 합격점을 받았다. 다만 김원중 부상 공백 속 마무리 투수로 나선 윤성빈은 2실점을 기록하며 아쉬움을 남겼다.

롯데는 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전에서 4-3으로 이겼다.

[서울=뉴스핌] 롯데 윤성빈(오른쪽)이 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전을 승리한 직후 포수 박재엽와 하이파이브하고 있다. 2026.03.12 football1229@newspim.com

이날 투수진의 활약이 빛났다. 선발로 나선 김진욱이 4.2이닝 1실점을 기록하며 호투했고, 뒤를 이어 받은 홍민기, 정철원, 박정민이 8회까지 단 한 점도 내주지 않았다.

홍민기는 5회 2사 1루 상황에서 등판했다. 이후 최원준을 2루수 앞 땅볼로 막으며 이닝을 마쳤다. 6회에도 마운드에 오른 홍민기는 선두타자 대타 문상철을 헛스윙 삼진으로 잡으며 출발했다. 이후 힐리어드에게 볼넷을 허용했지만 장성우를 3루수 병살로 처리해 삼자범퇴로 이닝을 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 롯데 홍민기가 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전에서 투구하고 있다. 2026.03.12 football1229@newspim.com

7회 등판한 정철원은 허경민은 중견수 플라이로 잡으며 1아웃을 만들었다. 하지만 김상수와 우준규에게 연속 안타를 맞으며 1사 1, 2루 위기를 마주했다. 그러나 김민석을 유격수 앞 땅볼로 처리하며 병살로 이닝을 끝냈다. 8회 박정민은 단 10개의 공으로 3루수 라인드라이브-중견수 플라이-중견수 플라이를 유도하며 완벽한 모습을 보여줬다.

하지만 9회 윤성빈이 2실점하며 불안한 모습을 보였다. 선두타자 안치영을 1루수 땅볼로 아웃시키며 무난하게 출발했으나 대타 이정훈에게 볼넷을 내줬다. 이후 유격수 앞 땅볼로 경기를 마치는 듯 했지만 오윤석이 빠른 발로 살아나갔다. 2사 1루에서 류현인에게 우중간 펜스를 직격하는 큼지막한 3루타를 맞으면서 한 점을 내줬다. 이후 우준규 타석에서 윤성빈의 폭투가 나오며 KT는 3-4까지 따라붙었다. 이에 그치지 않고 우준규는 우전 안타를 치며 동점을 노렸다. 하지만 8번타자 조대현을 8구 승부 끝에 3루수 앞 땅볼로 정리하며 윤성빈은 겨우 승리를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 롯데 정철원이 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전에서 투구하고 있다. 2026.03.12 football1229@newspim.com

5~8회는 완벽했다. 홍민기는 이날 14개의 공을 던지며 1.1이닝 1탈삼진 1볼넷 무실점을 기록했다. 정철원 역시 14구를 뿌리며 1이닝 2안타 무실점으로 활약했다. 박정민은 10개의 공으로 단 한 타자도 내보내지 않으며 1이닝 무실점을 기록했다. 하지만 9회 윤성빈이 28구를 던지며 1이닝 동안 2안타 1볼넷 2실점으로 부진했다.

[서울=뉴스핌] 롯데 박정민이 12일 부산 사직야구장에서 열린 KT와의 2026 KBO 리그 시범경기 개막전에서 등판 직후 연습 투구하고 있다. 2026.03.12 football1229@newspim.com 2026.03.12 football1229@newspim.com

롯데 투수진은 갖은 악재로 시즌 준비에 곤욕을 치렀다. 마무리 김원중은 교통사고를 당해 갈비뼈 실금으로 스프링캠프를 제대로 소화하지 못했다. 최준용 역시 우측 늑골 염좌로 부상자 명단에 이름을 올렸다. 정철원 역시 사생활 문제로 빈축을 샀다. 설상가상 선발과 불펜을 오가며 마당쇠 역할을 했던 박진이 팔꿈치 인대 손상으로 수술대에 오를 전망이다.

어려운 상황에서도 이날 홍민기-정철원-박정민 트리오가 무실점으로 활약했다. 비록 9회 윤성빈이 부진했지만 계투진의 릴레이 역투에서 희망을 본 롯데다.