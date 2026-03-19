신세계까사 자주, 생활·주방용품 앰배서더에 배우 이정현 선정

오는 23일 자주 제품 활용 컨텐츠 SNS 공개
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신세계까사(SHINSEGAE CASA)의 라이프스타일 브랜드 '자주(JAJU)'는 배우 이정현을 생활·주방용품 앰배서더로 선정했다고 19일 밝혔다.
이정현 배우는 최근 여러 방송 프로그램과 온라인 채널에서 다양한 살림 노하우를 선보이며 '워킹맘'의 롤모델로 부상하고 있다.
자주는 이러한 면모가 '생활의 불편함을 해결하는 실용적인 솔루션을 제시한다'는 브랜드 지향점과 부합했다고 설명했다. 향후 이정현 배우와 함께 자주 제품을 활용한 현실적 생활 고민 해결 컨텐츠와 다양한 일상의 장면을 선보일 예정이다.
우선 실생활에서 바로 적용할 수 있는 스마트 살림 팁을 중심으로 콘텐츠를 기획, 온라인 채널을 통해 전파한다. 자주의 주방 도구 및 테이블웨어로 쉽고 빠른 한상 차리기, 위생관리 제품을 활용한 아이를 위한 안전 케어 가이드, 수납·정리·청소용품을 이용한 살림 효율화 솔루션 등 자주 제품의 차별화된 기능과 쓰임새를 다채롭게 소개할 예정이다.
첫 번째 콘텐츠에서는 '요리고수 이정현'이 자주의 주방 아이템들과 함께 살림 치트키를 검증한다. 자주의 주방 신제품 '무연마제 올 스테인리스 주방용품' 시리즈와 '가벼운 주물 냄비' 시리즈, 그리고 자주의 인기 아이템 '1인 도자기 요리컵'을 사용해 4가지 퓨전 제철 밥상을 선보인다.
자주가 올해 출시한 '무연마제 올 스테인리스 주방용품' 시리즈는 스테인리스 가공을 위한 연마제 대신 전기 분해 공법으로 가공해 간단한 세척 후 바로 사용이 가능하다. 직화부터 하이라이트, 인덕션 등 모든 열원에 사용이 가능한 것도 장점이다.
또 내구성이 우수한 304 스테인리스 스틸로 변색이 적고 세척과 건조가 편리해 위생적이며 오랫동안 사용 가능하다. 통 3중 구조로 열효율을 극대화해 열이 고르게 퍼지는 것은 물론, 음식 온도도 따뜻하게 유지해준다.
'가벼운 주물 냄비 시리즈'는 무쇠 냄비 대비 가벼운 무게로 사용 편의성을 높였다. 조리 중 음식에서 나온 수분이 뚜껑 내부 돌기를 통해 다시 물방울이 되어 재료에떨어지도록 설계돼 저수분 요리가 가능하다. 뚜껑까지 통주물 구조로 만들어져 열 보존성이 우수하다.
해당 콘텐츠는 오는 23일 이정현과 자주 유튜브 채널에서 만나볼 수 있으며, 자주 온라인몰과 인스타그램에서도 만나볼 수 있다.
stpoemseok@newspim.com