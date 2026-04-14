코레일·카카오모빌리티, AI로 철도 안전 강화

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열차 운행 데이터와 AI 기술 융합해 지능형 모빌리티 구현

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한국철도공사(코레일)와 카카오모빌리티가 14일 인공지능(AI) 기반 철도 안전 및 서비스 혁신을 위한 기술협력 업무협약을 체결했다.

두 기관은 열차 운행 데이터와 AI 기술을 결합해 역 동선 안내와 건널목 이용객 안전 강화에 나선다. 승차권 예매 정보와 역세권 교통 정보 등 양사 데이터를 상호 개방해 고객 편의를 높일 계획이다.

한국철도공사(코레일)와 카카오모빌리티가 14일 인공지능(AI) 기반 철도 안전 및 서비스 혁신을 위한 기술협력 업무협약을 체결했다. [사진= 카카오모빌리티]

또한 출발지부터 목적지까지 끊김없는 통합여정 서비스 개발과 빅데이터를 활용한 배차간격 및 수요예측 알고리즘 고도화 등에서도 협력을 확대하기로 했다.

두 기관은 지난해 9월부터 서울역에서 초대형 융복합 안내 전광판 '플랫폼 111'을 운영 중이다. 연간 1억 명 이상의 국내외 철도 이용객에게 3D 애니메이션과 몰입형 콘텐츠를 제공하고 있다.

김태승 코레일 사장은 "AI 기술로 철도 이용객의 안전과 서비스를 강화하는 스마트한 MaaS로 국민의 이동편의를 높여나가겠다"고 밝혔다.

류긍선 카카오모빌리티 대표이사는 "카카오모빌리티의 플랫폼 운영 노하우와 AI 기술이 철도 인프라와 만나 공공서비스 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "코레일과 협력해 이용객들이 더 쉽고 편리하게 철도를 이용할 수 있는 환경을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com