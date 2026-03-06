W컨셉, 신세계까사 '자주' 입점…홈·리빙 경쟁력 높인다

2030 겨냥 라이프스타일 핵심 상품 3000여종 선봬

12일까지 전 상품 최대 50% 할인, 구매 금액별 사은품

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉은 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 '자주(JAJU)'를 입점시키며 홈∙리빙 카테고리 경쟁력 강화에 나선다고 6일 밝혔다.

W컨셉은 최근 라이프스타일 시장에서 편안함과 실용성을 중시하는 고객 니즈가 늘어남에 따라 자주 입점을 추진했다. 2030 핵심 고객의 소비 성향에 맞춰 자주의 주력 상품군인 ▲홈∙언더웨어 ▲패션의류 ▲패브릭∙침구 ▲생활∙주방용품 등 3000여 종을 선보인다.

W컨셉은 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 '자주(JAJU)'가 입점했다고 6일 밝혔다. [사진=W컨셉]

실제로 지난해 W컨셉의 홈∙언더웨어와 라이프 카테고리 매출은 전년 대비 50% 급증하며 가파른 성장세를 기록하고 있다. 실용성을 갖춘 자주 상품군이 더해지면 고객 접점을 생활 전반으로 넓히는 것은 물론 카테고리 간 시너지를 통한 성장이 가속화될 것으로 기대된다.

W컨셉은 오는 12일까지 자주 전 상품을 대상으로 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 입점 프로모션을 진행한다. 구매 금액별(7∙12∙15만원 이상) 생활용품 사은품을 선착순으로 증정하고, 최대 30% 할인쿠폰도 발급한다.

W컨셉 관계자는 "자주는 생활용품부터 침구, 언더웨어까지 아우르는 폭넓은 상품 구색을 가진 국내 대표 라이프스타일 브랜드"라며 "고객이 일상에서 자주 쓰는 상품을 편하게 만나볼 수 있도록 상품 라인업을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

