웹젠, 인디게임 '메모리스' 28일 정식 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 웹젠이 퍼블리싱하는 인디게임 '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'가 4월 28일 스팀과 에픽게임즈 스토어에 정식 출시된다.

블랙앵커가 개발한 이 게임은 턴제 전략 역할수행게임(RPG)로, 2023년 10월 '르모어'라는 이전 게임명으로 얼리 액세스 방식으로 선보인 후 2년 이상 개선 과정을 거쳤다. 지난 2월 게임명을 '메모리스'로 변경했다.

웹젠 인디게임 '메모리스' 4월 28일 정식 출시.[사진=웹젠]

개발사는 얼리 액세스 참가자들의 의견을 반영해 게임 세계관과 전투, 육성 시스템 등을 개선했다. 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 판타지 세계관에서 플레이어들은 신비한 빛을 잃은 '메모리스'를 수복하기 위한 원정에 나선다.

게임은 제한된 규칙 안에서 다양한 전술을 활용해 80여 개 지역을 탐색하는 방식으로 진행된다. 플레이어들은 다양한 스킬과 무기를 조합해 원정대를 육성할 수 있다.

정식 출시 버전에서는 얼리 액세스 대비 메인 퀘스트 분량이 확장되고, 4종의 신규 캐릭터가 추가된다. 영어, 중국어, 프랑스어 등 8개 언어를 지원한다.

yuniya@newspim.com