신한금융그룹, '한국산업 브랜드파워 조사'서 6개 분야 1위 브랜드 선정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관의 '2026 한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)' 조사에서 신한금융지주회사, 신한은행, 신한카드가 총 6개 분야에서 1위 브랜드로 선정됐다고 19일 밝혔다.
'한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)'는 한국능률협회컨설팅이 매년 3월 소비자 조사를 통해 소비 생활과 밀접한 관계가 있는 국내 주요 산업 브랜드의 경쟁력을 측정하는 지표다.
신한금융지주회사는 지난해 11월 총 110조원 규모의 생산적·포용적 금융을 공급하는 '신한 K-성장! K-금융! 프로젝트'를 발표하면서 기업시민으로의 역할과 책임을 인정 받아 15년 연속 '금융지주(그룹)' 부문 1위 브랜드로 선정됐다.
신한은행은 고객 중심의 경영 성과를 높이 평가 받아 '은행' 부문에서 11년 연속 1위, '프라이빗뱅킹' 부문에서 '신한 프리미어'가 9년 연속 1위로 선정되는 등 총 2개 부문에서 1위를 차지했다.
신한카드는 고객 편의성과 브랜드 가치를 인정 받아 '신용카드' 부문 15년 연속 1위로 선정됐다. 이와 함께 '간편결제서비스' 부문에서 '신한 SOL페이'가 7년 연속 1위, '착한 브랜드' 부문에서 사회공헌 브랜드 '신한카드 아름人'이 14년 연속 1위로 선정되는 등 총 3개 부문에서 1위에 올랐다.
신한금융 관계자는 "이번 수상은 금융의 본질을 강화해 산업 전환과 지속 가능한 성장을 이끌기 위한 노력을 인정 받았다는 점에서 의미가 깊다"며, "신한금융은 금융보국의 창업이념을 바탕으로 금융 생태계 발전에 앞장서는 선도 금융으로서 브랜드 가치를 높이기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
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