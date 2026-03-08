신한금융 "집값 안정되면 소비·결혼·출산 증가"

'집값이 안정되면 달라질 것들' 보고서 발간

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 주택 가격이 안정될 경우 가계 소비 여력 회복과 함께 결혼·출산 여건 개선 등 내수 구조 전반에 변화가 나타날 수 있다는 분석이 나왔다.

8일 신한금융지주 미래전략연구소가 발표한 보고서 '집값이 안정되면 달라질 것들: 내수의 질적 전환과 금융의 역할'에 따르면 한국의 불평등 구조는 소득보다 자산, 특히 부동산을 중심으로 심화되고 있는 것으로 나타났다.

[이미지= 신한금융]

보고서는 최근 소득 격차는 줄어드는 흐름을 보이는 반면 자산 격차는 오히려 확대되고 있다고 지적했다. 실제 소득 지니계수는 2017년 0.352에서 2024년 0.325로 낮아졌지만 순자산 지니계수는 2025년 0.625로 역대 최고치를 기록했다.

또 현재 가계 자산의 약 70%가 부동산에 집중돼 있는 구조에서 상위 20%가 전체 순자산의 약 65%를 차지하는 반면 하위 40%의 비중은 4.8%에 그치는 것으로 분석됐다. 이는 부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 더욱 확대시키는 구조로 이어지고 있다는 의미다.

주택가격 부담 수준도 주요 국가 대비 높은 편이다. 한국의 PIR(소득 대비 주택가격 비율)은 24.1배로, 중위소득 가구가 소득을 모두 저축하더라도 내 집 마련에 24년 이상이 걸리는 수준으로 나타났다.

보고서는 높은 주거비 부담이 소비 위축의 주요 원인으로 작용하고 있다고 분석했다. 한국 가계 자산의 약 76%가 부동산에 묶여 있어 집값 상승이 자산 증가로 이어지더라도 실제 소비 여력은 확대되지 않는 '유동성 제약 가계'가 늘고 있다는 설명이다.

반대로 주택가격이 안정될 경우 청년·중년층 소비 회복 효과가 클 것으로 예상된다. 한국은행 분석에 따르면 주택가격이 5% 상승하면 50세 미만 가계 후생은 0.23% 감소하는 것으로 나타났는데, 이는 집값 안정 시 젊은층의 소비 반등 가능성을 시사한다.

주거비 부담 완화는 결혼과 출산에도 긍정적 영향을 줄 수 있다. 연구에 따르면 주택가격이 1% 상승하면 다음 해 출산율이 약 0.002명 감소하는 것으로 나타나 주택가격 안정이 출산율 하락 압력의 약 30%를 완화할 수 있는 요인으로 분석됐다.

금융권의 사업 구조에도 변화가 예상된다. 보고서는 집값이 안정되면 청년층에서 "집부터 마련하자"는 인식이 약해지면서 시드머니 적금, 청년 ISA, 적립식 펀드 등 초기 자산형성 금융상품 수요가 확대될 것으로 전망했다.

또 고령층의 경우 주택가격 상승 기대가 약해지면서 다운사이징이나 주택연금(역모기지) 활용 등 주택 자산의 금융자산 전환 수요가 늘어날 가능성이 있다고 분석했다.

보고서는 주택가격 안정이 금융시장에도 구조적 변화를 가져올 것으로 전망했다. 청년·신혼부부 등 젊은층에서는 여유자금이 생기면서 초기 단계 금융상품 수요가 확대될 것으로 예상했으며, 고령층에서 다운사이징, 주택연금, 상속·증여 등과 관련한 금융 수요가 증가할 것으로 전망했다.

신한미래전략연구소 관계자는 "주거비 부담 완화는 소비 회복과 결혼·출산 여건 개선 등 가계의 삶 전반에 긍정적 변화를 가져올 수 있다"며 "신한금융은 가계의 자산 형성과 경제활동을 뒷받침하는 금융 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다

