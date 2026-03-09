신한금융, 신종자본증권 수요예측 2배 흥행...4000억원 발행 증액

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 =신한금융지주회사(회장 진옥동)는 최근 미국·이란 전쟁 등으로 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 지난 6일 진행된 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배에 달하는 5290억원의 응찰수량을 확보하며 모집 흥행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 발행은 4대 금융지주 가운데 올해 처음으로 진행된 조건부자본증권(신종, 5년 콜옵션)으로 당초 신고금액 2700억원 대비 약 2배의 기관투자자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모를 4000억원으로 증액했고 금리는 4.20%로 결정됐다.
최근 금융당국이 금융시장 불확실성에 대응해 시장안정 프로그램 가동 준비를 강조하는 가운데 이번 신종자본증권 수요예측이 성공적으로 마무리되면서 국내 금융시장의 자본조달 기능이 안정적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.
특히 지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 기관투자자의 투자 수요가 견조하게 유지되며 국내 자본시장의 안정성과 금융기관에 대한 신뢰가 확인됐다는 점에서 의미가 있다는 분석이다.
신한금융은 직전 발행(2025년) 당시에도 글로벌 긴축과 금리인상 사이클이 본격화된 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26% 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.
이번 신종자본증권 수요예측 흥행은 재무 건전성과 질적 펀더멘털을 중시하는 채권 투자기관들이 지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 신한금융에 대한 견조한 신뢰를 유지하고 있음을 보여주는 결과로 평가된다.
peterbreak22@newspim.com