김영수 차관 "올해는 문화요일 원년"…매주 수요일 '문화가 있는 날' 확대

4월 1일부터 시행...11개 민간기관과 협력





[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 18일 서울 종로구 아트코리아랩에서 문화예술·경제계 11개 기관과 업무협약을 체결하고, 오는 4월1일부터 '문화가 있는 날'을 매달 마지막 수요일에서 매주 수요일로 확대 시행한다.

이번 협약에는 한국박물관협회, 한국뮤지컬협회, 한국도서관협회, 한국지역문화재단총연합회, 전국지역문화재단연합회, 대한상공회의소 등 문화예술계와 경제계를 아우르는11개 단체가 동참했다. 참석자들은 문화요일의 실질적 정착을 위해 인센티브 확대, 미디어·방송을 통한 홍보 강화 등 병행 지원책이 필요하다는 점에 대해 목소리를 냈다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 김영수 문화체육관광부 제1차관이 18일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 문화가 있는 날 확대를 위한 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.03.18 fineview@newspim.com

2014년 시작된 '문화가 있는 날'은 매달 마지막 주 수요일을 중심으로 공연·전시·박물관 할인 혜택을 제공해 왔다. 이번 확대 시행은 12년 만의 변화다. 문체부는 단순한 행사 빈도 확대를 넘어 '질적 전환'을 강조했다.

김영수 차관은 이날 협약식에서 "온 국민이 수요일을 재밌고 신나는 날로 인식하길 바란다"며 "문체부 지원과 함께 협회 등이 힘을 모아 올해를 문화요일의 원년으로 만들자"고 밝혔다.

김 차관은 "문체부도 열심히 홍보할 생각이다. 각 기관에서도 각 기관뿐 아니라 그 주변에 네트워크를 통해서 문화가 있는 날이 올해 안에 확실히 정착하는 해가 원년이 됐으면 좋겠다"라고 했다.

김용섭 문체부 지역문화정책관은 "11개 단체가 적극적으로 동참해 감사하다"며 "올해 안에 문화가 있는 날이 국민 생활 속에 안착하기를 기대한다"고 말했다.

주요 국립기관은 수요일 특화 콘텐츠를 강화한다. 국립중앙박물관의 '큐레이터와의 대화', 국립현대미술관의 데이미언 허스트 특별전 연계 교육, 국립청주박물관의 명상·요가 체험, 국립중앙도서관의 인문학 강연 등이 수요일 프로그램으로 준비됐다. 국립정동극장과 국립극단은 주요 공연을 20~30% 할인한다.

이날 협약식에 참석한 각 기관장들은 풍부한 문화 인프라를 앞세우면서도, 실질적 참여를 이끌어낼 지원 메커니즘의 필요성을 잇따라 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 김영수 문화체육관광부 제1차관이 참석한 가운데 18일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 문화가 있는 날 확대 활성화를 위한 토론이 진행됐다. [사진= 문체부] 2026.03.18 fineview@newspim.com

조한희 한국박물관협회 회장은 "전국 1200개 이상의 박물관이 함께하겠다"고 밝히며, "문화요일이 미래세대에K컬처의 잠재력을 보여줄 기회가 되길 바란다"고 했다.

이종규 한국뮤지컬협회 이사장은 "45개 작품이 문화요일에 동참한다"고 전하면서 "지난해'어쩌면 해피엔딩'이 미국 토니상을 수상하는 등 뮤지컬은K콘텐츠의 선두 장르"라며" 할인 등 인센티브 지원책이 병행돼야 효과를 볼 수 있다"고 짚었다.

이진우 한국도서관협회 회장은 전국 2만2000개 도서관의 프로그램이 모두 무료라는 점을 환기하면서, 공연·예술 연계 프로그램과 포상 제도가 마련되면 시너지가 클 것이라고 제언했다.

박영국 한국지역문화재단총연합회 회장은 "세종시에서 4월1일 첫 번째로 문화요일 사업을 시작한다"고 했다.

이홍길 전국지역문화재단연합회 회장은 일본 홋카이도 관광 붐을 사례로 들며 "한국의 문화 유산이 드라마·방송 등 미디어를 통해 더 많이 노출돼야 한다"고 주문했다.

이어 이종명 대한상공회의소 산업혁신본부장은 전국74개 상공회의소의 기업 복지 채널을 통한 홍보 협력을 약속하면서도"포상과 시상 등 동기 부여 구조가 병행돼야 한다"고 강조했다.

문화체육관광부는 각 기관과 업계가 자율적으로 운영할 수 있도록 한다는 방침이다. '문화가 있는 날' 영화 할인 혜택 역시 멀티플렉스 업계 상황에 따라 자율적으로 확대 여부를 결정하도록 했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 김영수 문화체육관광부 제1차관이 18일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 문화가 있는 날 확대를 위한 업무협약식에서 협약을 마치고 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.03.18 fineview@newspim.com

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