전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

풀타임 뛴 손흥민, 유효슈팅 0개·최저 평점… LAFC는 역전승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

북중미컵 16강 2차전 알라후엘렌세전 2-1… 합계 3-2로 8강 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(LAFC)의 부진이 깊어지고 있다. 2선 공격형 미드필더로 나서 공격 포인트 없이 슈팅 2개(유효 슈팅 0개)에 그쳤고 평점도 팀 내 최하위권에 머물렀다. 7경기 연속 무득점으로 손흥민 2선 배치 실험은 실패했다. 올 시즌 챔피언스컵에서만 페널티킥 1골을 포함해 1골 7도움, 공격 포인트 8개를 기록 중인 점을 감안하면 이날 포지션 변경 실험은 더욱 아쉬운 대목이다.

손흥민은 18일(한국시간) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026 CONCACAF 챔피언스컵 16강 2차전 원정 경기에서 선발로 나서 풀타임을 뛰고도 공격 포인트를 올리지 못했다. 그래도 팀은 웃었다. 11일 홈 1차전에서 1-1로 비겼던 LAFC는 합계 3-2로 앞서며 8강 진출권을 거머쥐었다.

이날 손흥민에게 쏟아지는 견제는 여느 때처럼 격했다. 상대 수비는 박스 안을 촘촘히 막아 세워 손흥민이 박스 아래에서 공을 잡으면 곧바로 압박을 가했다. 손흥민 특유의 박스 침투와 마무리는 좀처럼 살아나지 못했다.

[로스앤젤리스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=LAFC 공격수 손흥민이 지난 7일 BMO 스타디움에서 열린 MLS 댈러스와의 홈경기 도중 거친 심판에거 거친 플레이에 대한 항의를 하고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

소파스코어는 손흥민에게 평점 6.1점을 매겼다. LAFC 선수단을 통틀어 뒤에서 두 번째다. 손흥민보다 낮은 선수는 수비수 세르지 팔렌시아(6.0점)뿐이었다. 공격진 중 최저 평점이다. 네이선 오르다스와 드니 부앙가가 나란히 6.9점, 티모시 틸만이 7.1점, 극장 결승골의 주인공 다비드(데이비드) 마르티네스가 7.3점을 받았다. 최고 평점은 여러 차례 위기를 막아낸 골키퍼 위고 요리스의 7.7점이었다.

이날도 손흥민을 향한 거친 반칙성 태클은 경기 내내 계속됐다. 후반 5분 중앙선 부근에서 아론 살라사르가 손흥민을 막기 위해 들어간 태클은 살인 태클에 가까웠다. 손흥민은 그대로 그라운드에 쓰러졌다가 곧바로 일어나 살라사르에게 다가갔다. 보통은 감정을 드러내지 않는 손흥민이 얼굴을 붉히며 강하게 항의했다. 살라사르 역시 몸싸움으로 맞받아쳤다. 양 팀 선수들이 한꺼번에 몰려들어 두 선수를 떼어낼 정도로 긴장감이 높아졌고 주심은 결국 두 선수 모두에게 옐로카드를 꺼내 들었다.

손흥민은 전반 26분 페널티 아크 오른쪽에서 얻은 프리킥에서 강한 오른발 슛을 시도했지만, 상대 미드필더 셀소 보르헤스의 머리에 맞고 빗나갔다. 전반 추가시간 네이선 오르다스를 향해 찔러 넣은 절묘한 패스는 상대 수비의 태클에 막혔다. 슈팅과 패스가 상대의 육탄 방어에 번번이 걸리면서 손흥민은 답답한 표정을 감추지 못했다.

LAFC는 이날 네이선 오르다스를 최전방에 배치하고 2선에 드니 부앙가-손흥민-티모시 틸만을 내세웠다. LAFC는 경기 시작 4분 만에 골을 내주며 합계 스코어에서 1-2로 밀렸다. LAFC는 전반에만 슈팅 7개를 기록하며 알라후엘렌세(3개)를 압도했지만, 유효 슈팅은 오히려 상대보다 적은 1개에 그쳤다.

손흥민이 18일 2026 CONCACAF 챔피언스컵 16강 2차전 원정 경기에서 동점골을 넣은 오르다스와 기뻐하고 있다. [사진=LAFC]

후반 들어 흐름이 바뀌었다. 손흥민이 살라사르의 거친 태클에 격하게 항의한 장면 직후 LAFC가 곧바로 오르다스의 동점골로 1-1, 합산 2-2를 만들었다. 후반 20분 오르다스가 마르티네스로 교체되면서 손흥민은 최전방으로 올라갔다. 경기 막판 극장골이 터졌다. 후반 추가시간 중원에서 이어지던 패스를 건네받은 마르티네스가 페널티 아크 쪽으로 치고 들어가며 왼발 중거리 슛을 시도했다. 공은 무회전 궤적을 그리며 골문 구석으로 빨려 들어갔다. LAFC는 남은 시간 상대의 반격을 막아내며 2-1 승리를 지켜냈다.

LAFC는 북중미카리브해 최고 권위의 클럽 대항전인 CONCACAF 챔피언스컵에서 또 한 번 8강에 올랐다. 2020년과 2023년 준우승이 최고 성적인 LAFC는 지난 시즌 8강에서 멈춰 섰지만, 올 시즌에는 손흥민을 앞세워 사상 첫 우승에 도전한다. MLS에서도 창단 후 첫 개막 4연승을 질주 중인 LAFC는 리그 4승에 챔피언스컵 3승 1무를 더해 공식전 무패 행진을 이어가고 있다. 챔피언스컵 8강전은 다음 달 열릴 예정이며, LAFC는 크루스 아술-몬테레이(이상 멕시코)의 16강전 승자와 맞붙는다.

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동