서울연구원, ESG 경영 포럼서 데이터 활용 방안 모색…20·21일 개최

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울연구원은 오는 20일·22일 양일간 서울연구원 서초본원서 제1회 ESG 경영 가치확산 포럼을 개최한다고 17일 밝혔다.

올해 포럼에서는 ESG 정책의 실행력을 높이기 위한 데이터 기반 적용 방안을 중점적으로 논의한다.

서울연구원(원장 오균)은 오는 20일·22일 양일간 서울연구원 서초본원서 제1회 ESG 경영 가치확산 포럼을 개최한다. [사진=서울연구원]

포럼 1일차인 20일에는 '2026년 제1회 전략 콜로퀴움'이 진행된다. 행사는 오균 서울연구원장의 개회사와 'ESG 가치확산 브리프'로 문을 열며, 서울시 ESG 정책의 현황과 방향을 공유하는 것을 시작으로 본격적인 논의에 들어간다.

포럼 2일차인 22일에는 '데이터 기반 정책지원을 통한 시정 운영의 지속성 강화'를 주제로 해외명사 초청 세미나가 열린다. 특강 이후에는 서울연구원 관련 연구그룹과 서울시 유관부서 및 관계자가 참석해 서울형 ESG 실행을 위한 데이터 기반 정책 적용 방안 등에 대해 토론한다.

오균 서울연구원장은 "서울시는 기후위기 대응부터 사회적 약자 지원과 시민의 삶의 질 향상까지, ESG 경영을 시정 운영의 중심에 두고 꾸준히 성과를 쌓아 왔다"며 "이번 포럼이 그 동안의 성과를 돌아보고 앞으로 나아갈 방향을 함께 모색하는 자리가 되길 바라며, 서울연구원은 데이터와 연구를 기반으로 서울시의 ESG 경영 가치가 시민의 일상 속에 더욱 깊이 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 전했다.

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