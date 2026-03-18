강진 전남음악창작소 운영실적 전국 1위

연 540건 대관·1만 5000명 이용…남도 K-콘텐츠 허브 도약

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군의 전남음악창작소가 지난해 전국 14개 음악창작소 가운데 운영실적 1위를 기록했다.

18일 강진군문화관광재단에 따르면 전남음악창작소는 2025년 한 해 동안 총 540건의 대관과 이용객 1만 5000여명을 기록하며 전국 최다 실적을 올렸다. 교육·이용 활성화 등 주요 지표에서도 최고 수준을 보이며 지방 창작시설의 모범 사례로 평가받고 있다.

전남음악창작소는 제작·유통·공연·교육이 연계되는 지역형 대중음악 생태계 구축을 목표로 운영된다. 단순한 녹음시설을 넘어 음악인 발굴·양성, 음반 제작, 공연과 교육 지원을 아우르는 종합 플랫폼으로 자리 잡았다. 수도권 중심의 창작 인프라를 분산시키고, 전남권 대중음악 기반을 강화하는 데 기여하고 있다.

음악창작소. [사진=강진군] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

이곳은 남도국립국악원과 도립·시립국악단의 국악 녹음 허브로 활용되는 한편, 청소년 음악캠프·오디오북 제작 등 문화복지 공간으로도 기능하고 있다. 최근에는 산학협력, 다문화·국제교류 프로그램을 확대하며 문화·관광·복지·교육을 연결하는 복합 거점으로 성장 중이다.

전남음악창작소는 지역 인구감소 대응 전략 거점으로도 주목받는다. 청소년과 예비 창작인의 체류형 프로그램을 통해 관계인구를 지역 생활인구로 확장하는 실험적 모델을 추진하고 있다. 실제로 지난해 운영한 '광주–강진 연계 청소년 1박 2일 캠프'는 AI 작곡·국악 합주·스튜디오 녹음을 결합한 체험형 프로그램으로 호평을 받았다.

김기태 강진군문화관광재단 대표이사는 "전국 1위는 지역에서도 경쟁력 있는 음악창작 생태계를 구축할 수 있음을 보여준 성과"라며 "지역소멸 대응형 문화정책 모델로 발전시키겠다"고 말했다.

정현준 전남음악창작소장은 "문화예술은 지역을 살리는 핵심 자산"이라며 "AI·국악·청년뮤지션을 융합한 전남형 콘텐츠로 지속가능한 창작 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.

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