농어촌공 전남, 전국 최대 어촌뉴딜 3.0 추진…지역소멸 대응 속도

155개 지구 개발·1506억 투입, 주민 삶의 질 개선 박차





[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부가 올해 전남 농어촌 지역개발사업에 1506억 원을 투입해 지역경제 활성화와 주민 삶의 질 개선에 나선다.

전남본부는 지난 17일 영암 달마지복지센터에서 '지역개발 담당자 워크숍'을 열고 도내 155개 지구에서 추진 중인 지역개발사업의 고도화 방향과 2026년 추진 전략을 논의했다고 18일 밝혔다.

도원 내동항 어촌뉴딜3.0 대상지. [사진=한국농어촌공사 전남지역본부] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

이번 워크숍에서는 현장 관리 역량 강화 교육과 함께 신속한 사업 집행을 통한 지역소멸 대응 방안이 중점 논의됐다.

특히 전남본부는 올해 정부 '어촌뉴딜 3.0' 사업에 전국 최대 규모로 참여한다. 여수·무안·고흥 등 주요 지역을 중심으로 지역 특성을 반영한 어촌 특화공간을 조성해 해양관광 자원을 확충할 계획이다.

이와 함께 지방자치단체와 협력하는 지방소멸대응사업 저수지 수변개발 등 지역 맞춤형 특화사업도 확대 추진한다. 이를 통해 농어촌 지역의 지속가능한 성장기반을 구축하고 인구감소로 인한 지역 침체를 완화한다는 방침이다.

김재식 본부장은 "농어촌 지역개발은 주민에게는 살기 좋은 환경을, 도시민에게는 매력적인 휴양공간을 제공하는 핵심 사업"이라며 "전남의 특색을 살린 맞춤형 개발로 농어촌의 활력을 회복하겠다"고 말했다.

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